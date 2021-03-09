Приобретенные Турцией у России зенитные ракетные системы С-400 не будут интегрированы в оборонные системы НАТО. Об этом заявил представитель администрации президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу Bloomberg.

Калын вновь указал на причины, которые приводят к ухудшению отношений между Турцией и США. По его словам, это поддержка, оказываемая Соединенными Штатами террористам РПК, вопрос приобретения российских ЗРС С-400 и санкции пакета CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), а также разрешение на проживание в США главы террористической организации Фетхуллаха Гюлена.

Представитель администрации президента Турции отметил, что, к сожалению, по этим вопросам к настоящему времени не достигнуто какого-либо прогресса и не предпринято никаких действий. Он указал, что эти вопросы составляют суть опасений, связанных с национальной безопасностью Турции.

Ибрагим Калын выразил уверенность в том, что данные вопросы могут быть разрешены путем конструктивного, прозрачного и искреннего диалога. «Политикам США нужно понять, что эти вопросы имеют для нас жизенно важное значение...», – сказал он.

Кроме того, пресс-секретарь администрации турецкого президента указал, что решение о закупке российских ЗРС не было принято Турцией в одночасье. «Закупленные нами С-400 не будут интегрированы в оборонную систему НАТО и, таким образом, не будут представлять для нее опасности», – подчеркнул он.

На вопрос о второй партии С-400 Калын ответил, что «процесс реализации первого соглашения продолжается». «Все это части одного процесса. Идет процесс реализации разных этапов одного и того же соглашения», – добавил он.

По его словам, Турция наряду с американскими ЗРК Patriot намерена приобрести комплексы французско-итальянского производства SAMP/T. «Однако Франция под предлогом Сирии решила помешать этому процессу. Мы продолжаем переговоры с Францией по этому вопросу. Мы открыты различным вариантам», – указал чиновник.

Калын также отметил, что власти Турции контактируют с новой администрацией США. «Я прекрасно знаю, что Байден занят многочисленными внутриполитическими вопросами. Мы имели контакты с нашими коллегами и положили хорошее начало сотрудничеству. Переговоры, безусловно, состоятся и между нашими президентами», – подытожил он.