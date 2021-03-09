Турция продолжит оказывать поддержку процессу реформ в Узбекистане, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе переговоров со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым. Накануне министры приняли участие в заседании Совместной группы стратегического планирования и провели совместную пресс-конференцию, по ее итогам они подписали ряд соглашений о двустороннем сотрудничестве.

Чавушоглу на пресс-конференции отметил, что была обсуждена реализация решений и соглашений, принятых в ходе первого заседания турецко-узбекского Совета стратегического сотрудничества высшего уровня, и начата подготовка к проведению второго заседания.

По словам главы турецкой дипломатии, в будущем стороны планируют подписать Соглашение о преференциальной торговле с целью расширения торговли между странами. Чавушоглу добавил, что были рассмотрены такие вопросы, как укрепление транспортного сообщения, оборонная промышленность, вопросы безопасности, сотрудничество в области образования и культуры и другие аспекты двусторонних отношений. «Мы продолжим нашу поддержку процесса реформ в сотрудничестве с достопочтенным президентом Мирзиёевым», – отметил он.

Турецкий дипломат добавил, что на переговорах с коллегой Камиловым состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, и указал, что контакты между странами в этом году будут расширены.

Глава МИД Узбекистана, в свою очередь, отметил, что стороны в очередной раз выразили схожие позиции по развитию двустороннего сотрудничества, региональным и международным вопросам, а также укреплению отношений в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Тюркского совета.

Камилов пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить в этом году Узбекистан для проведения второго заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня. По его словам, Узбекистан ценит Турцию, обладающую высоким политическим, экономическим и культурным потенциалом, как стратегического партнера на международной арене. «Узбекистан – ваша вторая родина. Это земли ваших предков. В Узбекистане высоко ценят и приветствуют политику Турции», – сказал глава узбекской дипломатии.

9 марта Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Узбекистан был принят президентом страны Шавкатом Мирзиёевым и встретился с вице-премьером и министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым.

Ранее в узбекском Самарканде состоялась церемония открытия Генконсульства Турции. Работа диппредставительства будет направлена на развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. Тридцать лет назад Анкара одной из первых признала независимость Узбекистана.