КУЛЬТУРА
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Доха станет культурной столицей исламского мира в 2021 году
В столице Катара на протяжении года пройдут мероприятия, направленные на продвижение исламского наследия.  Сейчас в Дохе стартовал фестиваль «Всемирная исламская культурная столица 2021 года»
Доха станет культурной столицей исламского мира в 2021 году
Фото: Reuters / Others
9 марта 2021 г.

В столице Катара Дохе стартовал фестиваль «Всемирная исламская культурная столица 2021 года».

Выступая на открытии программы в культурной деревне Катара и Музее исламского искусства, министр культуры Салах бин Ганим аль-Али, в частности, указал на наличие исследовательских работ в различных областях науки и искусства, широко известных не только в исламских странах, но и в Европе и мире. Он напомнил, что эти труды, переведенные на иностранные языки, используются в качестве учебных пособий в университетах всего мира.

По словам катарского премьер-министра шейха Халида бин Халифа бин Абдель Азиз аль Сани, вера его страны в культуру и наследие ислама имеет глубокие корни, и именно благодаря этому реализуются различные проекты международного значения.

Мероприятия «Доха – культурная столица исламского мира 2021» будут проводиться при участии Исламской организации образования, науки и культуры (ISESCO) и Министерства культуры и спорта Катара, а также многих других ведомств страны.

В рамках инициированного ISESCO в 2005 году проекта «Культурная столица исламского мира» в выбранных столицах в течение года проводятся различные культурные мероприятия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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