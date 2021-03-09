Больше половины россиян (58%) назвали рост цен главной проблемой общества. Согласно даннымопроса «Левада-центра», бедность и обнищание населения проблемой назвали 40% респондентов, коррупцию и взяточничество – 39% опрошенных (опрос допускал выбор нескольких вариантов).

Рост цен остается главным предметом тревоги россиян не первый год, однако в 2021-м количество обеспокоенных им граждан снизилось с 72% в 2018 году. Бедность и обнищание три года назад также волновали большее количество респондентов – 52%.

Коррупция стала привлекать большее внимание граждан ((39%). В 2015 году о важности этой проблемы высказывались 24%. Среди других важных проблем указывались рост безработицы (36%) и увеличение социального расслоения между бедными и богатыми (26%). Еще 14% сообщили о произволе чиновников, 12% считают проблемой слабость государственной власти, а 7% – конфликты в руководстве страной.

Кроме того, около 20% россиян тревожатся из-за недоступности им многих видов медицинского обслуживания, кризиса в экономике, ухудшения состояния окружающей среды и недоступности образования, по 19% волнуются из-за роста наркомании и «кризиса морали».

15% респондентов к острым проблемам общества в России отнесли наплыв мигрантов, 14% среди наиболее волнующих их ситуаций отметили «засилье и произвол чиновников».

Среди существующих проблем страны россияне также назвали: невозможность добиться правды в суде, грубость и жестокость полиции, слабость государственной власти, рост числа уголовных преступлений, задержки в выплате зарплат, пособий или пенсий, рост заболеваемости СПИДом, а также рост национализма. При этом ограничение гражданских прав и демократических свобод стоящей внимания проблемой в России сочли только 6% опрошенных.

Исследование проводилось в середине февраля в 137 населенных пунктах РФ. Участие в нем приняли около 1600 человек старше 18 лет.

В январе 2021 года цены на продукты питания в России увеличились на 7% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Такие темпы роста, обогнавшие инфляцию, по словам экспертов, стали рекордными с января 2016 года. В основном рост цен на продукты и общая инфляция были ниже в благополучных регионах. Высокий рост цен, напротив, наблюдался в бедных регионах с малообеспеченными жителями, вынужденными тратить основную часть своих денег на еду. Лидерами по росту цен стали Дагестан, Саратовская область и Адыгея.