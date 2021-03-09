Симоновский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно экс-полицейского Ивана Князева, который прострелил ногу 13-летней школьнице из травматического пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением насилия»). «Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года», – сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел в декабре 2020 года. Сотрудник полиции, который был в гражданской одежде и не при исполнении, в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета в ногу 13-летней девочки. Подросток был госпитализирован, однако серьезных травм девочка не получила. Позже она обвинила Князева в попытке изнасилования. По данным следствия, силовик был другом семьи ребенка, он был приглашен в гости ее родственниками.

LIFE со ссылкой на источник писал, что в тот вечер отец школьницы, проработавший в правоохранительных органах 25 лет, пригласил в гости своего друга, сержанта полиции Ивана.

«Все вместе они выпивали, пострадавшая тоже – она заявила, что ее заставили употреблять алкоголь. Спустя некоторое время старший сержант полиции и несовершеннолетняя оказались одни на улице», – писало издание.

На улице, по словам собеседника LIFE, полицейский начал домогаться девочки, а после отказа прострелил ей ногу. По данным издания, мать школьницы на допросе сказала, что «Иван не приставал к ребенку, а просто «подшучивал»».

Ранее проект психологической помощи «Подростки и котики», пишет«Медуза», запускал петицию с требованием переквалифицировать обвинение Князеву, добавив умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего и насильственные действия сексуального характера, и провести полноценное расследование произошедшего. Петицию подписали более 100 тысяч человек.