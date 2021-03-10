Из-за чего начались протесты?

В конце февраля центр Тбилиси снова превратился в место проведения массовых акций протеста. Оппозиция называет демонстрации «Маршем свободы». Собственно, свободу требуют для главного оппозиционного политика страны Ники Мелии. Он был задержан в офисе партии «Единое национальное движение» 23 февраля.

В тот день рано утром к зданию, в котором находился оппозиционер, стянули сотни полицейских, спецтехнику и даже расчеты пожарной службы. В то время как внутри офиса соратники Мелии выстраивали баррикады из мебели, снаружи здания протестовали его сторонники. Все происходящее в прямом эфире транслировали местные телеканалы.

Ближе к 9 утра сотрудники спецназа выбили дверь кабинета, в котором находился оппозиционный лидер и задержали его. А против тех, кто пытался помешать задержанию, применили перцовый газ. По данным грузинских СМИ, покидали офис партии силовики под выкрики «Рабы» и «Позор».

Кто такой Ника Мелия

Мелию в Грузию называют главным оппозиционером. Он глава партии «Единое национальное движение». Она была создана бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, но после того, как он покинул страну, перешла в оппозицию действующей власти. В 2019 году в Грузии начались массовые протесты. Причиной стал приезд российского депутата Сергея Гаврилова. Местная оппозиция обвинила власти в том, что законодатель-коммунист сел в кресло спикера грузинского парламента и говорил на русском языке.

После этого десятки тысяч человек вышли на акции протеста, которые в некоторых случаях переросли в беспорядки. В них летом 2019 года пострадали около 240 человек, более 300 были задержаны. Среди участников тех акций был и Ника Мелия вместе со своими сторонниками. Его обвинили в руководстве и участии в групповых насильственных действиях.

В том же 2019 году суд не стал арестовывать Мелию, отпустив его под залог в 30 тыс. лари, что составляет около 9 тыс. долларов. Среди обязательств также было ношение электронного браслета. Залог оппозиционер выплатил, а вот от браслета демонстративно избавился на акции протеста в ноябре 2020 года.

«Я не стану носить этот браслет, потому что он является символом несправедливости, это насильственный браслет, который я не надену. Это исключено. Я точно знаю, нация победит независимо от того, буду я сидеть в тюрьме или буду рядом с вами в этой битве», – заявил Ника Мелия 1 ноября 2020 года.

После этого суд решил повысить оппозиционеру сумму залога еще на 40 тыс.лари (12 тыс. долларов). Мелия отказался платить. Уже 17 февраля политику изменили меру пресечения с залога на арест.

Как в стране сменилась власть

18 февраля, когда решение об аресте Мелии уже было вынесено, но сотрудники полиции еще не привели его в исполнение, пришла срочная новость. Премьер-министр страны Георгий Гахария объявил о своей отставке. Причиной сам политик назвал разногласия с однопартийцами из-за решения суда об аресте Ники Мелии. По словам теперь уже бывшего главы правительства, Мелия не уважал закон страны, однако, по его мнению, арест оппозиционера создает политическую эскалацию.

«Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего экономического развития нашей страны и преодоления всех видов кризисов», – заявил Георгий Гахария», – сказал бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Новым премьером Грузии стал министр обороны Ираклий Гарибашвили. Одним из первых его указов был арест Ники Мелии.

«Пришел другой премьер-министр, у него более радикальные взгляды в отношении оппозиции. И вот это было причиной того, что господина Мелию задержали, то есть это ожидаемо. Потому и ушел предыдущий премьер-министр, он не хотел его задерживать. А решение суда насчет его невыезда из страны, из города – поводы к такому решению были очень такие мелкие, несерьезные», – сказал в комментарии BFM.RU политолог Соломон Лебанидзе.

Кто «правит» Грузией

Новый премьер Грузии, впрочем, как и его предшественник, – член правящей партии «Грузинская мечта». Ее основал миллиардер Бидзина Иванишвили, которого в стране называют «единоличным правителем Грузии». В середине января он во второй раз заявил, что уходит из политики. Многие грузинские политологи неоднозначно восприняли его «прощальную речь».

«Закономерность демократии такова, что обязательно появится добросовестная политическая сила, которая превзойдет «Грузинскую мечту» по образованности, навыку, позволяющему вести страну за собой, и интеллектуальному потенциалу, и ей [ГМ] придется перейти в оппозицию. Вы удивитесь, но это моя самая важная мечта о будущем», – сказал миллиардер Иванишвили, заявляя о своем уходе из политики. Политолог Дмитрий Мониава считает, что все последние события, в том числе эскалация конфликта между правящей «Грузинской мечтой» и оппозиционным «Нацдвижением» были спровоцированы Бидзиной Иванишвили.

«Повод не так важен – лобовое столкновение, в ходе которого стороны нанесут друг другу большой политический урон, представляется весьма вероятным. Оно-то и создаст идеальные условия для выхода на арену новой силы», – заявил он в статье для «Эха Кавказа».

Все эти процессы проходят на фоне другого кризиса. В конце октября 2020 в Грузии прошли парламентские выборы, на которых большинство мандатов получили представители правящей партии. Оппозиция заявила, что результаты голосования сфальсицированы властью, после чего объявила бойкот.

Что будет дальше?

Во время акции протеста 26 февраля оппозиционные силы Грузии обещали превратить проспект Руставели в Тбилиси в «главный очаг протеста и палаточный городок, пока страна не избавится от режима Иванишвили». Там же один из лидеров «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе зачитала письмо от руководителя партии Ники Мелии из тюрьмы.

«С меня потребовали мзду за свободу. Хочу обратиться к тем, кто сегодня захватил наше государство и грабит: свобода не продается, свободой не торгуют, свободу нужно обрести, и да, порой она добывается оковами и тюрьмой», – сказал Ника Мелия в обращении к своим сторонникам.

На акциях протеста оппозиционные силы Грузии повторяют главные требования к власти. Это освобождение Ники Мелии и «других политзаключенных», проведение досрочных парламентских выборов по реформированной системе.

В правящей партии не называют требования оппозиции невыполнимыми. «Для меня более важна повестка дня, которая у меня есть сегодня, и, честно говоря, я не обращаю никакого внимания на это действие, и оно не интересно. Это не протест населения, это протест политических партий, – сказал заместитель председателя парламентского комитета по правовым вопросам Рати Ионатамишвили.

Такого же мнения и другой член парламента Грузии Ираклий Кадагишвили. «У меня нет больших ожиданий (от акций оппозиции), сегодня митингом никого не удивишь. Они (оппозиция) надеются, что им каким-то образом удается поднять температуру политического брожения. Эти политики собрались вокруг Мелии. Правительство страны будет действовать в интересах закона и населения», – пишет «Кавказский Узел» со ссылкой на слова Кадагишвили, сказанные в эфире «Рустави 2».