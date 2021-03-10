Организация Rainforest Foundation Norway (RFN), финансируемая правительством Норвегии, представила уникальный доклад о состоянии тропических лесов на планете.

Автор исследования и специальный советник RFN Андерс Корг собрал доступные данные обо всех тропических лесах на Земле и проанализировал информацию о произошедших с ними изменениях в 73 странах мира с 2002 по 2019 годы.

«Теперь мы знаем, сколько тропических лесов осталось в мире и в каком состоянии они находятся. Мы сравнили это число с предположительной площадью лесов, существовавших до вмешательства человека. Эти знания необходимы для усиления глобальной борьбы за спасение того, что осталось», – сказал Крог.

Советник пришел к ошеломляющему выводу: более трети тропических лесов (34%) полностью исчезли. В прошлом их площадь составляла 14,5 млн кв. км, но сейчас нетронутыми остаются только 36%. Еще 30% в той или иной степени деградировали.

По данным Rainforest Foundation Norway, только в период с 2002 по 2019 год было уничтожено 571 863 кв. км таких лесов, что превышает площадь Франции. Ежегодно в этот период мир терял участки лесов размером с Бельгию.

«Хорошая новость заключается в том, что у нас есть территория, которая в два раза меньше Европы, и она остается полностью нетронутой. Однако оставшиеся тропические леса либо серьезно повреждены, либо все более фрагментированы. Люди рубят эти когда-то обширные и непроходимые леса на все меньшие и меньшие части, подрывая их способность накапливать углерод, охлаждать планету, производить дожди и обеспечивать среду обитания», – отметил Корг, подчеркнувший значимость лесов для планеты.

В настоящее время, по словам автора, экосистемы тропических лесов приближаются к переломному моменту, когда их естественная саморегуляция нарушается из-за изменения климата, и лес начинает разрушаться. Признаки этого уже очевидны в некоторых частях тропических лесов Амазонки.

Согласно отчету, за 17 лет наиболее пострадали азиатские территории, где осталось всего 7% нетронутых тропических лесов мира. К примеру, на острове Суматра только 9% от первоначальной площади тропического леса остается нетронутой.

В Юго-Восточной Азии леса в основном уничтожают под плантации масличной пальмы, в Центральной Африке – из-за традиционного и коммерческого земледелия, а также лесозаготовок.

На данный момент 72% нетронутых тропических лесов, по данным RFN, находятся в бассейне Амазонки, причем 42% – на территории Бразилии.

Исследователи связывают надежды на сохранение того, что осталось от таких экосистем, именно с амазонскими лесами. Однако Амазонка в последнее время также находится под сильным антропогенным давлением, поскольку сельскохозяйственный бум вынудил фермеров и спекулянтов землей выжигать участки для выращивания сои и других культур. Ситуация усугубилась в 2019 году с приходом к власти в Бразилии Жаира Болсонару, который стал уделять меньше внимания мерам по защите окружающей среды.

В 2019 году в Бразилии бушевали лесные пожары, и в результате были уничтожены более 37% исчезнувших за год в мире тропических лесов. «Бразилия обладает самым большим участком тропического леса в мире, но и теряет его она тоже быстрее всех», – подтвердила географ Института экологических исследований Амазонии Ане Аленкар.

Участки тропических лесов Амазонии, в том числе земли, закрепленные за коренными народами региона, были незаконно выставленына продажу в Facebook. Площадь некоторых из них сопоставима с 1 000 футбольными полями, к тому же эти земли являются домом для местных племен индейцев.