Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает Турцию важным союзником Североатлантического союза. Об этом он заявил, выступая на видеоконференции на тему «Адаптация НАТО», организованной Центром международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета.

«Вы можете увидеть это, если просто посмотрите на карту. Турция чрезвычайно важна», – цитирует Столтенберга Anadolu.

Коснувшись темы приобретения Анкарой, членом НАТО с 1952 года, российских зенитных ракетных комплексов, С-400 генсек отметил, что «разногласия между союзниками по НАТО не являются чем-то новым». По его словам, до сведения турецкой стороны доведено «беспокойство» партнеров по НАТО по таким вопросам, как С-400, усиление активности Турции в Восточном Средиземноморье и миграционный кризис.

«НАТО – хорошая площадка для обсуждения таких разногласий, проблем и поиска их решений», – отметил глава альянса. «Но мы также понимаем, что Турция – это важный союзник», – сказал Столтенберг.

В числе факторов, обуславливающих значимость Турции для блока, он назвал наличие границы с Сирией и Ираком, вклад Анкары в борьбу с террористической организацией ИГИЛ, а также инфраструктуру страны и расположенные на ее территории аэродромы.

Столтенберг подчеркнул, что в Брюсселе стремятся снизить напряженность между партнерами по НАТО и предпринять верные шаги для решения существующих проблем. Генеральный секретарь напомнил, что именно поэтому и был создан механизм разрешения конфликтов внутри НАТО, и в этом отношении блоку удалось добиться значительного прогресса.

Ранее Йенс Столтенберг говорило том, что Европейский союз не должен ослаблять НАТО своим стремлением к автономии. По его мнению, ЕС не в состоянии в одиночку защитить себя.