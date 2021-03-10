Национальный план развития Казахстана до 2025 года утвержден президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, передает МИА «Казинформ». В стратегии указаны основные задачи и характеристики нового экономического курса страны.

План был разработан Министерством национальной экономики Казахстана совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам по поручению главы государства.

Документ отражает стратегическое видение развития важнейших отраслей и содержит ориентиры по совершенствованию ключевых направлений политики, направленных на нивелирование последствий коронакризиса и обеспечение устойчивого, инклюзивного и качественного развития экономики в условиях новой экономической реальности и текущих глобальных тенденций.

В национальном плане заложена основа для кардинальных институциональных и отраслевых реформ, направленных на повышение качества жизни и благосостояния населения, отмечают авторы проекта.

Его неотъемлемой частью является подробная карта стратегических показателей, для достижения которых будут приняты конкретные меры по формированию новой структуры экономики. Их планируется достичь благодаря повышению экономической самодостаточности, диверсификации, таргетированному привлечению инвестиций, активному продвижению экспорта, поддержке и комплексному развитию частного предпринимательства.

Особое внимание в новой стратегии будет уделено развитию сфер здравоохранения и образования, инфраструктуры, продуктивной занятости и росту социального благополучия населения.

Также Касым-Жомарт Токаев подписалуказ «Об общенациональных приоритетах Республики Казахстан до 2025 года», который является новым инструментом Системы государственного планирования. Общенациональные приоритеты (ОНП) представляют собой 10 конкретных задач по трем ключевым направлениям: благополучие граждан, качество институтов и построение сильной экономики.