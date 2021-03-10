БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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В Стамбуле начали производить китайские смартфоны OPPO
Турция нацелена стать одним из центров производства смартфонов: о запуске в тестовом режиме завода уже объявила компания OPPO, еще один китайский гигант Xiaomi также готовится начать работу в Стамбуле
В Стамбуле начали производить китайские смартфоны OPPO
Фото: АА / AA
10 марта 2021 г.

Министр промышленности и технологий Мустафа Варанк объявил, что китайский производитель смартфонов OPPO начал тестовое производство на заводе в Тузле, Стамбул, передает Anadolu.

Варанк вместе с руководителем турецкого филиала OPPO Вэйцзянем Чжоу, главой фабрики Лианбингом Жу и директором по связям с общественностью Денизом Эркменом проинспектировали ход монтажных работ и тестовое производство.

Турецкий министр побеседовал с сотрудниками и подписал коробки с первыми мобильными телефонами, сделанными в Турции. По его словам, очень скоро продукция уже будет доступна на прилавках магазинов.

До официального открытия завода остались считанные дни, отметил глава ведомства, добавив, что он является первым в Турции комбинатом, где производятся все составляющие смартфонов, включая материнскую плату. По словам Варанка, после перехода фабрики OPPO на полную мощность на предприятии будут работать около 1000 человек.

Площадь завода в Тузле, который OPPO переоборудовал под собственное производство, составляет 12 тысяч кв. м. Монтажные работы на объекте начались в ноябре прошлого года. Важную роль в развитии проекта сыграла поддержка министерства промышленности и технологий в виде инвестиционных льгот.

Примерно за 3 месяца были установлены производственная линия SMT и все необходимые системы. Уже на пробном этапе запуска было создано значительное количество новых рабочих мест, отмечают в министерстве.

В феврале стало известно о том, что другая китайская корпорация – Xiaomi – в первом квартале 2021 года начнет производство продукции на территории Турции. Компания откроет фабрику в стамбульском районе Авджылар, где будут обеспечены рабочие места для двух тысяч человек.

Производственная мощность завода, который будет построен в партнерстве с Salcomp, составит около 5 миллионов высокотехнологичных телефонов в год. Объем инвестиций китайской компании составит около $30 миллионов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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