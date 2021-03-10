Porsche Macan хоккеиста Казионова насквозь пробил стену паркинга в Москве

Porsche Macan нападающего хоккейного клуба «Нефтехимик» Дениса Казионова пробил стену паркинга на высоте третьего этажа. Спортсмен не справился с управлением, когда заезжал на многоуровневый комплекс. Помимо самого Казионова в машине находились его жена и сын. Никто не пострадал. #въехалвстену #Москва #автомобильповисввоздухе