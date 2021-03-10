10 марта 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Porsche Macan хоккеиста Казионова насквозь пробил стену паркинга в Москве
Porsche Macan нападающего хоккейного клуба «Нефтехимик» Дениса Казионова пробил стену паркинга на высоте третьего этажа. Спортсмен не справился с управлением, когда заезжал на многоуровневый комплекс. Помимо самого Казионова в машине находились его жена и сын. Никто не пострадал. #въехалвстену #Москва #автомобильповисввоздухе
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