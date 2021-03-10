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NEXTA нашла у Лукашенко дворец и еще 17 объектов недвижимости
«Если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь», – заявил белорусский лидер, и дворец нашелся. Telegram-канал Nexta выпустил фильм «Золотое дно», в котором утверждает, что президент обладает также хутором и базой отдыха
NEXTA нашла у Лукашенко дворец и еще 17 объектов недвижимости
Фото: Reuters / Reuters
10 марта 2021 г.

Белорусский журналист Степан Путило и команда Telegram-канала Nexta опубликовали фильм «Золотое дно», в котором рассказывают об имуществе, которое, по их утверждению, принадлежит президенту Беларуси Александру Лукашенко.

В «самом масштабном расследовании о тайниках Лукашенко» перечисляется 18 объектов недвижимости, в том числе хутор «Вискули» в Брестской области, база отдыха «Крупенино» в Витебской области и роскошный Дворец Независимости в Минске стоимостью $250 миллионов, в котором есть оружейная, зимний сад, вертолетная площадка и коллекция ретро-машин.

Авторы фильма со ссылкой на анонимного сотрудника президентской администрации говорят, что каждый месяц на содержание резиденций Лукашенко тратятся «десятки миллионов долларов».

До выхода фильма президент Беларуси дважды за три дня прокомментировал сообщения, что в его распоряжении якобы находится «личный дворец». По словам Лукашенко, у него есть домик площадью семь на восемь метров, где он вырос с матерью.

«Если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь», – призвал белорусский лидер.

Во время открытия Дворца Независимости в 2013-м году Лукашенко заявлял, что на него не потратили ни рубля из бюджета. Создатели фильма со своей стороны попытались опровергнуть эту информацию.

Telegram-каналы Nexta и Nexta Live, на которые подписаны почти 2 миллиона человек, были основаны журналистом Степаном Путило, объявленным властями в международный розыск, в результате чего он эмигрировал в Польшу. С августа 2020 года в ходе массовых протестов в Беларуси после президентских выборов Nexta стала самым популярным оппозиционным медиа-ресурсом страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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