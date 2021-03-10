Кыргызско-турецкие дипломатические отношения, которым в этом году исполняется 30 лет, достигли высокого уровня. С таким заявлением выступил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который находится в стране с официальным визитом.

Жапаров отметил, что за последние месяцы между странами решен ряд важных вопросов и выразил благодарность турецкой стороне за помощь, оказанную Кыргызстану в борьбе с пандемией.

Глава государства подчеркнул важность расширения промышленного сотрудничества, создания совместных предприятий, развития деловых отношений в сельскохозяйственном секторе, а также в текстильной, горнодобывающей, гидроэнергетической и других сферах.

Жапаров также обратил внимание на необходимость реализации значимых проектов, отвечающих экономическому потенциалу Кыргызстана и Турции: по его мнению, стороны должны приложить максимальные усилия для доведения совместного товарооборота до $1 миллиарда.

Кроме того, президент Кыргызстана отметил высокий уровень культурного взаимодействия, добавив, что кыргызская сторона готова поделиться опытом и оказать помощь в организации IV Всемирных игр кочевников.

Со своей стороны Мевлют Чавушоглу передал Жапарову слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он отметил конструктивный диалог на уровне министров иностранных дел двух государств и выразил заинтересованность Анкары в укреплении двусторонних отношений с Кыргызстаном. Глава турецкого МИД также подчеркнул, что турецкая сторона особое внимание уделяет развитию торгово-экономического сотрудничества.

Ранее Чавушоглу на совместной пресс-конференции с кыргызским коллегой Русланом Казакбаевым в Бишкеке сообщил, что в Кыргызстане в ближайшее время откроется первая в Центральной Азии школа Фонда просвещения Турции. «Это событие - очередной показатель значимости Кыргызстана для Турции», - подчеркнул турецкий министр.

По словам главы турецкой дипломатии, школы турецкого фонда будут действовать в четырех областях Кыргызстана.

Чавушоглу также указал на готовность Турции оказать поддержку Кыргызстану в области здравоохранения: в скором времени в стране, по словам турецкого министра, откроется больница кыргызско-турецкой дружбы. «В этом плане мы оказывали помощь во время пандемии и дальше продолжим оказывать помощь. Все соглашения по поводу открытия кыргызско-турецкой больницы подписаны, в скором времени больница должна открыться», - сказал он.

Руслан Казакбаев, в свою очередь, назвал Кыргызстан и Турцию двумя братскими странами, которые объединяет языковая и религиозная общность. «Никаких политических противоречий между нашими странами нет», - подчеркнул глава МИД Кыргызстана.

Глава кыргызской дипломатии выразил готовность поддержать Фонд просвещения Турции в вопросе открытия образовательного учреждения. «Мы ожидаем вклада турецкого фонда в сферу образования Кыргызстана», - сказал Казакбаев.