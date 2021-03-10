Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выступило с инициативой обязать зарубежные компании выплачивать налог за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе, передают «Ведомости» со ссылкой на план развития ИТ-отрасли.

Согласно документу, иностранные социальные сети, такие как Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, а также сервис YouTube, будут выплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге», что в результате увеличит поступления в российский бюджет. Средства планируют направить на развитие IT-сектора.

Проект федерального закона планируется подготовить к середине этого года. Исполнителями проекта, помимо Минцифры, назначены Минфин, Минэкономразвития и ФНС. Во всех ведомствах на запросы издания не ответили. В пресс-службе Минцифры отказались от комментариев, указав, что документ вообще неактуален.

В TikTok и YouTube также отказались от комментариев.

«Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании BloggerBase сообщает, что в 2020 году только видеоблогеры заработали в России около 18 миллиардов рублей.

На данный момент поступления от рекламы, заказанной соцсетью у блогера, зачисляются на его личный счет. По утверждению директора юридической компании «Юрвиста» Андрея Петропольского, если рекламный доход не превышает сумму в 500 тысяч рублей, то «по факту никто им не интересуется и не отслеживает, откуда он пришел».

В 2019 году министерство финансов предложило обязать IT-гигантов выплачивать налог на прибыль, которую они получают в России. Сейчас корпорации платят налоги по законодательству той страны, на чьей территории расположена их штаб-квартира, поэтому многие переносят головные офисы в юрисдикции с низкими налоговыми ставками.