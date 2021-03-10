Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин дали старт заливке «первого бетона» под третий блок атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции, означающей фактический старт строительства блока. Церемония проходила в формате видеоконференции 10 марта. АЭС «Аккую» в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря строит госкорпорация Росатом.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал проект строительства первой в стране АЭС инвестицией, позволившей Турции совершить крупнейший прорыв в сфере энергетики. «Мы сегодня с господином [президентом России Владимиром] Путиным будем участвовать в церемонии закладки фундамента [третьего энергоблока] АЭС «Аккую» по видеосвязи. Турция является страной, совершившей крупнейший прорыв в области энергетики. Одна из наших крупнейших инвестиций – АЭС «Аккую», – подчеркнул он в ходе выступления в Анкаре.

По словам лидера Турции, церемония начала строительства четвертого энергоблока первой в Турции АЭС «Аккую» состоится в 2022 году.

Как отметил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, «Аккую» сможет удовлетворить не менее 10% потребности в электроэнергии всей страны. Он также сообщил, что благодаря атомной электростанции «будет организовано не менее 4 тыс. рабочих мест». «АЭС «Аккую» будет производить электроэнергию с нулевыми выбросами, что станет важной частью в области зеленой энергии», – добавил министр.

Глава Росатома Алексей Лихачев присутствовал непосредственно на площадке строительства АЭС. Он отметил, что с сегодняшнего дня этот проект стал самой большой атомной стройкой в мире. «На данный момент АЭС «Аккую» – это крупнейшая атомная стройка на планете. С сегодняшнего дня здесь полномасштабно сооружаются одновременно три энергоблока», – сказал Лихачев на торжественной церемонии.

Он также отметил, что, несмотря на жесткие ограничения, вызванные карантинными мерами, Москве и Анкаре удалось процессы выстроить так, чтобы стройка не останавливалась ни на один день. В частности, этого удалось добиться за счет поддержки турецких властей, которые в том числе помогли ротации сотрудников, занятых в строительстве турецкой АЭС.

«Я хотел бы выразить удовлетворение тем, что слаженные усилия российских и турецких специалистов – атомщиков, инженеров, рабочих – позволяют обеспечить строительство АЭС в соответствии с согласованным графиком», – сказал российский президент. По его словам, Росатом при строительстве АЭС применяет наиболее «передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии, при этом соблюдаются высочайшие стандарты безопасности и самые строгие природоохранные требования». По его словам, проект внесет серьезный вклад в укрепление энергетической безопасности Турции, обеспечит турецких потребителей недорогой и экологичной электроэнергией.

Путин отметил, что «на сегодняшний день общая численность персонала на площадке превышает 8 тыс. человек и большая их часть – турецкие граждане». «На АЭС «Аккую» действует центр Росатома по обучению технического персонала будущей станции, а в российских вузах ведется подготовка для Турции инженеров-атомщиков», – констатировал президент РФ. По его данным, «в настоящее время образование в России получают более ста турецких студентов, которые в дальнейшем будут трудоустроены на «Аккую».

«Общее число турецких выпускников уже в текущем году превысит 200 человек, таким образом к началу пусковых работ на АЭС будет подготовлено достаточное количество национальных кадров для турецкой атомной промышленности», – указал российский президент.

Путин также обратил внимание, что российская сторона активно привлекает к строительству станции турецкий бизнес и что выполнение значительной части заказов в рамках возведения «Аккую» локализовано в самой Турции. «Это еще раз подтверждает коммерческую выгоду от проекта для всех его участников», – отметил российский лидер. Путин выразил признательность президенту Турции за инициативу провести мероприятие в торжественной обстановке. Также он поблагодарил всех участников строительства АЭС.

Проект сооружения первой в Турции АЭС «Аккую» реализуется компанией «Аккую нуклеар» (свыше 99% ее акций принадлежат предприятиям Росатома) на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией и Турцией в мае 2010 года. В июне 2020 года началось строительство второго блока атомной электростанции. После завершения строительства АЭС «Аккую» с установленной мощностью 4 800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт⋅ч в год.