Иностранные компании, занимавшиеся незаконной деятельностью на азербайджанских землях в период их оккупации, принесли извинения властям Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на отчет кабинета министров АР за 2020 год.

Согласно данным, в период с 2014 по 2020 год представители 51 зарубежной компании посетили оккупированные территории Азербайджана. Они направили официальному Баку письмо с извинениями в связи с незаконной деятельностью в регионе. Юридические лица также взяли на себя обязательство не предпринимать в дальнейшем подобных противозаконных действий.

Ранее стало известно, что британские и американские компании заинтересовались развитием инфраструктуры Нагорного Карабаха. Зарубежные инвесторы изъявили желание участвовать в восстановительных работах в сфере электроэнергетики, развитии использования возобновляемой энергии, управлении водными ресурсами, создании дорожной и другой инфраструктуры, сотрудничестве в сфере цифровых и инновационных технологий.

В ноябре прошлого года в Баку объявляли о планах в короткие сроки построить новую дорогу в освобожденный от армянской оккупации город Шуша. О строительстве полотна протяженностью более 100 километров и шириной 37,7 метров, которое будет реализовано одновременно по нескольким участкам, распорядился президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Также азербайджанское правительство подписало контракты на проведение буровых работ на золоторудных месторождениях в Зангелане, Вежнали и Кяльбаджаре. По словам депутата Таира Миркишили, договор предусматривает проведение буровых работ со стороны консорциума, учрежденного Азербайджаном совместно с одной зарубежной компанией. «После того, как территории, освобожденные от оккупации, будут очищены от мин, консорциум заявит о готовности ведения буровых работ», – отметил он.