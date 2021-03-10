В Киеве собирают книги на украинском языке для Крыма

Ежегодная акция солидарности с Крымом прошла в парке Тараса Шевченко в день рождения украинского писателя. Бывшие политузники, представители Меджлиса крымскотатарского народа, правозащитники, общественные деятели и журналисты собрали для жителей аннексированного Россией полуострова книги на украинском и крымскотатарском языках. #Киев #Крым #ТарасШевченко