Компания «Норникель» полностью оплатила ущерб, нанесенный окружающей среде вследствие разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3, передает пресс-служба компании. Выплата произведена на основании решения арбитражного суда Красноярского края.

АО «НТЭК» («Норильско-Таймырская энергетическая компания», входит в группу компаний «Норильский никель») выплатила 146,2 миллиарда рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Как отмечается в сообщении компании, средства для выплаты своему дочернему предприятию предоставил «Норникель».

Большая часть средств, а именно 145,493 миллиарда рублей, направлена в федеральный бюджет, оставшаяся сумма (684,9 миллиона рублей) выплачена муниципальному образованию города Норильска на возмещение вреда почвам.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 миллиардов рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена до 146,2 миллиарда рублей. По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, полученные в качестве компенсации ущерба средства в первую очередь направят на поддержку экологических проектов в Красноярском крае.

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 входящей в структуру «Норникеля» АО «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК) произошла авария: в результате разрушения резервуара с нефтепродуктами утекло 20 тысяч тонн топлива. По данным Росприроднадзора, около 15 тысяч тонн попало в водоемы, в частности в озеро Пясино и реку Пясина, впадающую в Карское море. Ущерб от разлива был оценен в 148 миллиардов рублей – это восемь годовых бюджетов Норильска. Президент РФ Владимир Путин подписал 31 июля 2020-го закон, позволяющий зачислить штраф «Норникеля» в бюджет страны, а не пострадавшего города.

Эксперты называют случившееся крупнейшей в Арктике экологической катастрофой и подчеркивают, что последствия данной аварии будут наблюдаться десятки лет.