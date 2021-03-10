Постановление Верховной Рады о Революции Достоинства – это не столько нормативный, сколько морально-этический манифест. В нем дана политическая оценка причинам и следствиям событий конца 2013 – начала 2014 годов. Этого документа не хватало именно здесь и сейчас – через семь лет после Майдана. Посмотрим правде в глаза: общественные настроения за это время не отличались стабильностью. И на восьмом году войны с Россией дезориентация достигла пиковых значений. Причин тому много, и разочарование усердно подпитывалось пропагандой. Поэтому парламент был вынужден восстановить точку консолидации общества.

«За что стоял Майдан?»

Споры о целях, формах, мотивах и «выгодополучателях» Революции Достоинства разгорелись еще в 2014 году. Она начиналась в 2013 году как «Евромайдан» – протест против отказа Виктора Януковича подписать Ассоциацию с ЕС в Вильнюсе. С самого начала было странно представить себе адепта «русского мира» Януковича в роли драйвера евроинтеграции Украины, но он рискнул поиграть на два фронта. Его мотивация была не столько идеологическая, сколько финансовая: кто (Европа или Россия) больше даст, туда и поплывет Украина.

А вот у украинцев были совсем иные ожидания от Евроассоциации. Нет, это не «высокие зарплаты и пенсии», как любят иронизировать «антимайдановцы». К концу 2013 года экономика Украины была варварски подмята под себя друзьями, родственниками и обслугой Януковича, государство управлялось «по понятиям», хорошо известным в тех кругах, откуда Янукович был выходцем. Поэтому в первую очередь был запрос на прозрачные и справедливые правила игры между государством и населением, которые ассоциировались с Европой. Да, каждый видел эти правила по-своему. Одни – установление черты, за которую государство не имеет право выходить, другие – уничтожение коррупции, третьи – переход от олигархической формы правления к демократической по тому образцу, как это работает в Европе. Четвертые надеялись на вступление в ЕС и НАТО, свободу передвижения по цивилизованному миру и т.д. А «зарплаты и пенсии» – только следствие всего вышеперечисленного. Потому что за зарплаты и пенсии никто не пойдет на открытую силовую конфронтацию с органами правопорядка.

В России же это представили как всплеск русофобии, хотя на тот момент активно инвестирующая в экономику и политическую лояльность украинских элит Россия представлялась не столько врагом, сколько «отработанной ступенью ракеты», мешающей дальнейшему прогрессу.

Узурпация или переворот?

«Жили же нормально, но националисты и радикалы устроили государственный переворот!». Тут надо сказать, что до сих пор нет стопроцентного единства в оценке того, чем политически был Майдан. Имела ли право часть общества на силовое противостояние с органами правопорядка, приведшее к бегству действующего президента? Кем в этой ситуации был Янукович – жертвой тщательно спланированного переворота или узурпатором власти, перешагнувшем все красные линии своих конституционных полномочий? Для России было очень важно демонизировать Майдан, на фоне которого аннексии Крыма и войне на Донбассе придавались некие высшие смыслы. Параллельно в Украине методично проводилась кампания по внушению чувства вины, что все беды начались из-за Майдана, а Янукович струсил подавить протесты с помощью армии.

Верховная Рада поставила политическую точку в этой демагогии. Янукович назван узурпатором власти, подорвавшим основы национальной безопасности и обороны Украины, что привело к агрессии РФ против Украины. Действия силовиков и судей признаны преступными и подлежащими расследованию и уголовному преследованию.

Это значит, что произошедшая после бегства Януковича смена власти – не государственный переворот, а законное и необходимое заполнение вакуума государственной легитимности. А значит, реакция на Майдан в виде аннексии Крыма и оккупации Донбасса и не только несимметрична, но и преступна, а все параллели с Майданом – надуманны и не оправдывают последующего вооруженного «сопротивления».

Цивилизационные войны

Еще одно достаточно важное утверждение из постановления ВРУ: «Украина заплатила слишком высокую цену за освобождение от диктатуры и свой цивилизационный выбор – быть частью Европы».

Борьба цивилизационных выборов длится почти всю историю независимости Украины. В России украинское освободительное движение воспринимается как безответственная и исторически необоснованная борьба за региональную самоидентификацию (то, что презрительно называется «хуторянством», провинционализмом, национальной ограниченностью). «Мы один народ, искусственно разделенный внешними врагами». Здесь Россия пытается эксплуатировать и общее советское прошлое, и подсознательный инстинкт украинцев к поддержанию родственных связей (которое называется «кумовством» и часто воспринимается как негативное явление, способствующее коррупции и низкой правовой культуре). Но после 2014 года идеология «триединого народа» рухнула, многие украинцы порвали связи с российскими родственниками, а сама Россия официально названа агрессором. Чтобы избавиться от этого морального клейма (юридически приведшего к серии серьезных санкций), Россия представила свою агрессию против Украины как «цивилизационную священную войну» и духовную борьбу добра со злом. Коллективный Запад, разумеется, ассоциировался со злом. На эту апокалиптическую идеологию повелось достаточно много людей – как местных жителей, воспринявших российскую оккупацию как освобождение, так и россиян-добровольцев, хлынувших на Донбасс «защищать Святую Русь».

Так, борьба за гражданские ценности переросла в «конфликт цивилизаций», в котором Верховная Рада в очередной раз встала на сторону идеалов Майдана: «Европейские ценности, за которые отдали свои жизни Герои Небесной Сотни, – достоинство, демократия, равенство и верховенство права, необходимые для нормального функционирования общества». Кстати, это вызов не только России (которая олицетворяет противоположные ценности), но и Европе, которая очевидно дрейфует в противоположную сторону от своих декларируемых идеалов.

Украина – колыбель империи?

Но когда говорят о цивилизационном выборе восточных славян, начинается самое интересное. Россия уже не первое столетие позиционирует себя как правопреемницу «Святой Руси» со всеми вытекающими моральными, политическими и экономическими претензиями на контроль над Украиной и Беларусью. А после распада СССР эта риторика только активизировалась. Соответственно, современный украинский патриотический актив столь же активно пытается доказать первичность Киева по отношению к Москве и обвиняет северного соседа в краже своей истории.

Россия с завидным упорством называет Украину «купелью русского мира». Но под «русским миром» здесь подразумевается политическое и культурное пространство, возникшее благодаря непрерывным захватническим войнам, в результате которых возникла «Псевдорусь» – Российская империя. К моменту нашествия монголов Киев успел превратиться в «силиконовую долину» русской цивилизации, генеалогически вписанной в европейское политическое пространство. А это не предполагало военного расширения территории за счет соседей. История Российской империи как антагониста Киевской Руси началась с получения князем Александром Невским ханского ярлыка на княжение и встраивания русской элиты в государственную структуру Золотой Орды. Возникшее Московское царство, переняв ордынскую воинственность, уже не имело ничего общего с оригинальной Русью. Образно говоря, на трактор установили башню с пушкой, и получился танк, давящий гусеницами все вокруг, включая и собственного «создателя».

Поэтому можно утверждать, что в 2014 году Украина по праву «колыбели империи» приняла решение закрыть этот провалившийся проект и вернуться к своим историческим корням.

Герои не умирают

Наконец, ВРУ закрыла вопрос о том, кем были погибшие протестующие на Майдане – герои или прозападные безумцы-камикадзе, ослепленные идеей мести законному режиму Януковича. Попытка переоценки подвига Небесной сотни провалилась, и погибшие протестующие продолжают занимать свое место в пантеоне героев Украины.

ВРУ называет Революцию Достоинства одним из ключевых моментов украинского государственного строительства и выразителем национальной идеи свободы. Это очень важный посыл: Украина, до 1991 года не имевшая своей государственности и все еще несущая фантомную память о коммунистическом прошлом, до сих пор не смогла выработать кодекс общих государствообразующих идеалов, консолидирующих общество. Протесты на Майдане 2013-2014 годов являются важным фрагментом государствообразующей идеологии, которую еще предстоит выкристаллизовать.