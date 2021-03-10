В Турции началось строительство третьего энергоблока АЭС «Аккую»

В 2023 году к 100-летию Турецкой Республики планируют запустить первый из четырех энергоблоков «Аккую». Строительство атомной электростанции мощностью 4,8 тыс. МВт началось в 2018 году по российскому проекту. В церемонии заложения фундамента третьего энергоблока по видеосвязи приняли участие Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. #Турция #АЭС #Аккую