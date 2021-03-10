Американские фонды, накопившие большой объем российского госдолга, являются тайным оружием США против России: они могут обрушить курс рубля. Об этом свидетельствует «Обзор рисков финансовых рынков» Центробанка РФ за февраль.

Отмечается, что регулятор впервые раскрыл данные о зарубежных держателях облигаций федерального займа (ОФЗ). На их долю приходится 23,3% государственных ценных бумаг.

Больше половины вложений (13,8%) принадлежат американским и британским фондам. Так, США владеют российскими ОФЗ на 944 миллиардов рублей, а Великобритания – на 947 миллиардов. Еще 410 миллиардов имеются у бельгийских и сингапурских инвесторов. При этом в обзоре Центробанка подчеркивается, что крупных держателей мало. К примеру, в Бельгии 98,5% акций располагает один покупатель. Крупнейший инвестор из США владеет ОФЗ на 784,5 миллиарда рублей (83,1% американских инвестиций).

Примечательно, что инвесторы, юридически зарегистрированные в Бельгии и Великобритании, принадлежат американским транснациональным финансовым холдингам. Таким образом, основной объем иностранного вхождения в российский госдолг – 2,16 триллиона рублей – приходится на вложения трех таких банковских конгломератов.

В ЦБ предупредили об уязвимости российского рынка к геополитическим факторам и указали, что со стороны США и Великобритании могут последовать новые санкции в отношении российского госдолга.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила вложения в американские государственные облигации в декабре 2020 года за счет покупки краткосрочных бумаг. Объем инвестиций резидентов РФ в US Treasuries в декабре повысился до $6,01 миллиарда c $4,97 миллиарда месяцем ранее, следует из данных Казначейства США, размещенных на его сайте.

Российские инвестиции в долгосрочные бумаги США сократились на конец декабря до $1,21 миллиарда с $1,57 миллиарда месяцем ранее, тогда как вложения в краткосрочные бонды увеличились до $4,80 миллиарда с $3,40 миллиарда. Таким образом, российские вложения в краткосрочные гособлигации США превысили инвестиции в долгосрочные бумаги в четыре раза, что является в целом нетипичной ситуацией. Основным инвестором РФ в американские госбонды традиционно является российский Центробанк.