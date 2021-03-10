Руководитель корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь в формате видеоконференции подписали Меморандум о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Подписать соответствующий документ госкорпорации в феврале поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Это соглашение имеет довольно спорную выгоду как для Москвы, так и для Пекина, хотя будет презентоваться как прорывной шаг.

Отказ от предложения США

МНЛС будет представлять собой «комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ», уточнили в Роскосмосе. Список этих работ включает исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты, а также проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.

В августе прошлого года сообщалось, что КНР планирует создать международную станцию в районе южного полюса Луны: на первом этапе она будет автоматической, а затем может превратиться в посещаемую. В конце 2020-го Китай в рамках очередной лунной миссии доставил на Землю образцы лунного грунта. Запуск первой российской лунной миссии («Луна-25», нумерация продолжает нумерацию советских лунных миссий) запланирован на октябрь этого года.

В конце января Роскосмос подтвердил решение не участвовать в проекте по созданию международной окололунной станции Gateway. Соответствующая договоренность между Москвой и Вашингтоном была достигнута в 2017 году: первый этап проекта предполагал создание орбитальной части, а в перспективе отработанные в проекте технологии могли бы найти применение на поверхности Луны, а впоследствии – Марса. Также предполагалось использовать для вывода модулей станции на лунную орбиту российскую ракету-носитель сверхтяжелого класса.

В сентябре 2018 года Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в проекте создания лунной научной станции на условиях США. Озвученный альтернативный проект предполагал самостоятельное освоение спутника Земли или вместе со странами БРИКС. Позже в Роскосмосе отметили, что переговоры об участии России в проекте продолжаются, а Дмитрий Рогозин пояснил, что «не очень нравится» идея участия в проекте, если он будет реализовываться как американская национальная программа. В конце 2019 года Россия решила вернуться к переговорам об участии в проекте окололунной станции, но в октябре 2020 Рогозин снова заявил о неприемлемости крупномасштабного участия в проекте Gateway.

Разворот к Китаю

О том, что Россия и Китай могут вместе осваивать лунную поверхность, в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» 25 июля 2020 заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, существует вероятность, что обе страны будут совместно осуществлять строительство научной базы на естественном спутнике Земли.

С одной стороны, такое заявление кажется обоснованным – в условиях финансовых трудностей и проблем с кадровым резервом для российского космоса жизненно важно наладить сотрудничество с развивающейся КНР, тем более что разговоры о привлечении БРИКС в эту сферу идут давно. С другой – сомнительно, что Китай реально готов сотрудничать с РФ на равноправной основе, то есть при таком сценарии, в котором будет развиваться не только китайская отрасль, но и российская.

КНР еще в 2017 году завершила период испытаний космической лаборатории и заявила о готовности приступить к строительству собственной орбитальной станции в 2019 году. Для всех стран сейчас стоит одна стратегическая задача – это освоение Луны как источника ресурсов, кислорода, который может быть использован для работ в космосе.

С другой стороны, у сотрудничества России и Китая есть ряд естественных ограничений. Во-первых, КНР запускает аппараты на орбиту с наклонением 40°, а китайские космодромы расположены южнее российских. РФ же запускает аппараты с наклонением 51,6°(орбита МКС имеет наклонение 51,6°). То есть запуск аппаратов к китайской станции влечет за собой потери в выводе полезной нагрузки. Во-вторых, китайцы строят свою орбитальную станцию для освоения Луны по схеме советской «Салют-7» с несколькими модулями, но по размерам в два раза меньше, чем станция «Мир». Они начали свою программу в 2003 году, используя при стыковке и т. д. российские/советские технологии, которые ранее приобрели за деньги. При этом Россия в случае развития проекта в сторону сотрудничества с китайской станцией будет отрабатывать технологии, которые уже были освоены 45 лет назад.

Отечественная лунная программа предполагает отправку в 2021–2025 годах к естественному спутнику Земли четырёх автоматических станций. В списке задач аппаратов – проведение исследований лунной поверхности с орбиты, доставка на Землю проб грунта, отработка технологии по созданию постоянной лунной станции. Однако если запуск автоматов вполне реализуем и стоит недорого, то создание анонсированной лунной станции – заранее нереализуемый проект, хотя освоение Луны – это действительно первая задача всех мировых игроков после завершения миссии МКС. Но даже у США с их бюджетом не хватает средств на реализацию конечной цели лунной программы – постройки постоянной лунной базы, которая должна быть посещаемой и опираться на использование не наземных, а уже лунных ресурсов в космосе. Сейчас США в качестве основной задачи выбрали создание окололунной станции Deep Space Gateway в качестве промежуточного варианта, однако пока это замкнутый круг – необходимость в ней как в транзитном пункте может появиться только после создания базы на Луне.