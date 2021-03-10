Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил республиканских росгвардейцев в Арктику на учения, которые пройдут с 30 марта по 6 апреля.

«Есть специальные задачи, которые поставлены, и я уверен, совместными усилиями наши ребята выполнят их достойно. В последующем будем знать, насколько мы готовы обеспечить безопасность в таких отдаленных местах, как Арктика», – сказал Кадыров.

По его словам, главная мотивация участия чеченского спецназа в арктических учениях Росгвардии – демонстрация лояльности президенту РФ Владимиру Путину.

«Мы заявили, что готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего: на земле, на воде, в Арктике – без разницы … Президент озвучил – надо осваивать территорию Арктики, мы должны быть уверены, что можем обеспечить безопасность, где бы то ни было», – отметил глава Чечни.

Рамзан Кадыров добавил, что Россию необходимо защищать, так как «враги не ждут, тоже разрабатывают свои методики».

Всего в арктических учениях специальных сил Росгвардии примут участие 250 бойцов со всей России. Отряду предстоит преодолеть более 700 километров пути на специализированных снегоходах и испытать усовершенствованное стрелковое оружие при экстремально низкой температуре. Руководить процессом будет помощник главы Чечни, первый замначальника УФСВНГ по Чечне Даниил Мартынов.

В 2016 году чеченский спецназ уже участвовал в военных маневрах на Северном полюсе. Тогда экспедиция длилась три недели вместо запланированной одной из-за того, что раскололась ледовая взлетно-посадочная полоса, напоминает «Кавказ.Реалии».

Тогда по возвращении чеченских бойцов в грозненском аэропорту устроили торжественную встречу. Кадыров заявил, что чеченский отряд был «самым опытным, боеспособным и уникальным», а «экспедиция действовала в интересах нашей родины».