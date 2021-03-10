Россия в 2020 году стала рекордсменом по поставкам продовольствия за рубеж: экспорт сельхозпродукции впервые в новейшей истории превысил импорт. Об этом информирует РБК со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России.

Согласно подсчетам центра, Россия в прошлом году поставила в другие страны 79 млн тонн сельхозпродукции и продовольствия на общую сумму 30,7 млрд долларов. Это на 20% выше показателя 2019 года. Предыдущий рекорд был установлен в 2018-м, когда за рубеж были поставлены 78,5 млн тонн продукции АПК на 25,8 млрд долларов.

В «Агроэкспорте» рассказали, что российское продовольствие в прошлом году закупили 150 стран. В тройку лидеров-импортеров вошли Китай (13% всех поставок), Турция (10%) и Казахстан (7%). При этом треть всей экспортированной Россией продукции пришлась на зерно.

Рост экспортных показателей в Минсельхозе связывают с тем, что в прошлом году, несмотря на пандемию, АПК России показал «высокие темпы развития по ключевым направлениям». В стране собрали рекордный урожай рапса, риса и гречихи, один из лучших урожаев зерна, росло производство скота и птицы, молока, продукции пищевой промышленности. Внутренний рынок был полностью обеспечен продовольствием, что позволило нарастить поставки за рубеж, отметили в ведомстве.

При этом в 2021 году эксперты не ждут высоких показателей из-за мер, введенных для стабилизации цен на продукты внутри страны.