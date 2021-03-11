Министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бин Зайд аль-Нахайян считает, что жесткие санкции США в отношении режима Башара Асада «затрудняют» возвращение Дамаска в Лигу арабских государств и от них следует отказаться, передает Al Arabiya. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Абу-Даби.

По словам аль-Нахайяна, усилия требуются как от сирийцев, так и от Лиги арабских государств, но «более серьезной проблемой, стоящей сегодня перед координацией и работой с Сирией, является Акт Цезаря».

«Сохранение Акта Цезаря в его нынешнем виде делает этот путь очень трудным не только для нас как нации, но и для частного сектора», – отметил министр, добавив, что это вопрос, который «должен стать частью диалога, который мы будем настоятельно вести с нашими друзьями в Соединенных Штатах».

США уже отреагировали на заявления внешнеполитического ведомства ОАЭ. Представитель Госдепартамента США сказал Al Arabiya, что единственный способ добиться стабильности в Сирии и регионе – это политический процесс, «который представляет волю всех сирийцев».

«Мы привержены работе с союзниками, партнерами и ООН для обеспечения того, чтобы прочное политическое решение [в Сирии] оставалось в пределах досягаемости», – подчеркнули в Госдепе.

17 июня 2020 года в США вступил в силу новый пакет ограничительных мер в рамках так называемого закона Цезаря, или «Акта о защите гражданского населения Сирии». Наименование «закон Цезаря» или «Акт Цезаря» даны в честь сирийского военнослужащего, бежавшего в 2013 году из страны и передавшего правозащитникам свидетельства о насилии в отношении заключенных в сирийских тюрьмах.

Документ предусматривает введение санкций против Центробанка режима Асада, высокопоставленных чиновников, включая самого президента Башара Асада, а также любой государственной или частной организации – как сирийской, так и зарубежной, – которая взаимодействует с правительством в Дамаске. Он призван блокировать любые попытки возобновления торговли с режимом Асада без привлечения к ответственности причастных к военным преступлениям.

ОАЭ и Бахрейн восстановили дипотношения с режимом Асада в 2018 году.

С начала гражданской войны в 2011 году в Сирии были убиты почти 400 тысяч человек. 5,6 миллиона бежали из страны, более 6 миллионов граждан стали внутренними переселенцами.