Турция, Россия и Катар поддерживают территориальную целостность Сирии и выступают против любых проявлений сепаратизма в этой стране. Об этом заявил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу, комментируя итоги трехсторонней встречи с главами МИД России и Катара Сергеем Лавровым и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, которая прошла 11 марта в Дохе.

Турецкий министр привлек внимание к угрозе террористов ИГИЛ и сирийского крыла РПК – ОНС в Сирии. По словам Чавушоглу, террористы продолжают угрожать мирному населению на севере Сирии, совершая военные преступления. «Только за последние два месяца жертвами атак боевиков РПК/ОНС стали более 25 мирных сирийцев», – сказал министр.

Он отметил, что Турция продолжит поддержку целостности Сирии, защиту мирного населения этой страны и борьбу с террористическими структурами. «К сожалению, конфликт в Сирии продолжается уже 10 лет. Негативное воздействие сирийского кризиса сказывается на всем регионе. В основе противоречий лежит игнорирование законных требований сирийского народа», – добавил шеф турецкой дипломатии.

Чавушоглу также сообщил, что на сегодняшний день вне границ Сирии находятся более 6,5 млн сирийцев, 3,6 млн из которых нашли убежище в Турции. По данным ООН, 13,4 млн сирийцев нуждаются в помощи. «Вместо поддержки сирийского режима арабским странам и международному сообществу следует обратить внимание непосредственно на сирийский народ. Это поможет улучшению гуманитарной ситуации на местах», – выразил уверенность министр.

Чавушоглу особо отметил значимость трехстороннего механизма взаимодействия по урегулированию сирийского конфликта. «Консультации МИД Турции, России и Катара будут продолжены», – заверил он. По его словам, очередной раунд переговоров по Сирии в таком формате пройдет сначала в Турции, а затем в России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, со своей стороны, подчеркнул, что Москва готова к взаимодействию с Турцией и Катаром по противодействию сепаратизму в Сирии. По словам Лаврова, консультации трех государств не заменяют Астанинский формат, а только дополняют его.

Глава дипломатии отметил, что Москва, Доха и Анкара указали на важность оказания неотложной гуманитарной помощи сирийцам. «Мы акцентировали важность оказания сирийцам неотложного гуманитарного содействия, в том числе в борьбе с последствиями с коронавирусной инфекцией, а также оказанием помощи в восстановлении разрушенных в ходе войны объектов гражданской инфраструктуры. Понятно, что решению этих неотложных задач препятствуют нелегитимные односторонние санкции Запада», – сказал он.

Лавров также указал, что Москва, Доха и Анкара намерены принимать участие в международных усилиях по обеспечению безопасного добровольного возвращения сирийских беженцев.

Помимо сирийского вопроса, глава МИД России привлек внимание к значимости урегулирования афганского кризиса. «Мы все заинтересованы в том, чтобы трагедия Афганистана прекратилась как можно быстрее. Мы не соперничаем ни с Катаром, ни с кем бы то ни было еще. Это не предмет какой-то ревности», – отметил он.

Ситуацию в Афганистане также прокомментировал Мевлют Чавушоглу. «Мы готовы поддержать любые усилия в направлении мирного урегулирования в Афганистане», – подчеркнул он.

В свою очередь глава МИД Катара добавил, что Доха получила приглашение Москвы принять участие в консультациях расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане, которые пройдут в Москве 18 марта. «Наши российские друзья пригласили представителей Катара для участия на предстоящей встрече», - сказал Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Отвечая на вопрос журналистов о том, «почему у Катара нет военной базы в Сирии?», глава катарской дипломатии сказал, что в Дохе не видят в этом необходимости. «Катар поддерживает территориальную целостность арабских земель. Сирия - арабская страна», - отметил министр.

Аль Тани вновь подтвердил, что в Дохе поддерживают безопасное и добровольное возвращение сирийских беженцев в свои дома, а также переговоры, проводимые Конституционным рабочим комитетом по Сирии.