Федеральная служба государственной статистики (Росстат) РФ представила отчет об итогах внутренней миграции населения страны в январе-декабре 2020 года.

Самый большой отток зафиксирован в Сибири и Приволжском округе. Показатели миграционной убыли (разница между прибывшими и уехавшими) в регионах составили -24 499 и -20 484 человека соответственно.

Уже третий год лидером по убыли населения становится Омская область: в 2020 году регион покинули более 51 тысячи жителей. Количество переехавших в область на ПМЖ составило всего 40,9 тыс. человек.

Также непопулярными направлениями для переезда стали Приволжье и Северный Кавказ, где убыль населения преобладает над приростом.

Самые привлекательные для проживания в 2020 году – южные регионы страны: Краснодар и Ростов-на-Дону. Относительно востребованным оказался и Уральский федеральный округ – люди переселялись в Тюменскую и Свердловскую области.

Также россияне отдавали предпочтение в ковидном году Центральному федеральному округу (в лидерах Подмосковье, Калужская область и Белгород), а также Северо-Западному округу – в частности, Ленинградской области и Калининграду.

В феврале стало известно о том, что Минсельхоз РФ попросил разрешить въезд иностранных рабочих в страну в преддверии начала сезонных работ. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать данный вопрос.