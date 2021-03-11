Подконтрольный Москве глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении министра культуры региона Арины Новосельской после того, как в эфире правительственного видеоселектора чиновница выругалась матом.

«*** твою мать, поставили как обезьяне», – заявила Новосельская, прервав выступление Аксенова. Женщину вывели из себя сбои видеосвязи.

«Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще что ли? Это что такое? Провести служебное расследование», – отреагировал Аксенов.

Новосельская начала извиняться перед коллегами за случившийся инцидент. По ее словам, у нее возникли проблемы с техникой. «Извините, пожалуйста <...>. Коллеги, простите, пожалуйста, у меня машина отключилась, Сергей Валерьевич, извините, ради бога», – сказала она.

Позже Новосельская объяснила произошедшее следующим образом. «Когда перестала работать техника, и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС, у меня вырвались «непарламентские» выражения. Приношу всем свои извинения», – отметила она и добавила, что сейчас больше всех переживает из-за этой ситуации.