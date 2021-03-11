Окружной суд Амстердама обязал интернет-издание РИА ФАН, которое связывают с близким к российским властям бизнесменом Евгением Пригожиным, удалить серию материалов о расследовательской группе Bellingcat. Суд посчитал содержащуюся в этих материалах информацию недостоверной, основываясь на доказательствах, представленных Bellingcat.

Как пишет The Insider, в июле 2020 года расследователи сообщали, что в сети распространяются сообщения от имени их сотрудника Питера ван Гюйса, в которых он, как утверждалось, предлагал сотрудничество журналистам РИА ФАН путем взяточничества. На сайте издания этому были посвящены несколько материалов. Один из них назывался «Bellingcat готовит новую антироссийскую провокацию».

По утверждению The Insider, сотрудники «фабрики троллей» (так называют медиа-структуру Пригожина) сфабриковали аудиосообщения от лица ван Гюйса, в роли которого выступил студент африканского происхождения Эммануэль Асамоах, живущий в Санкт-Петербурге. «Их не смутил тот факт, что Асамоах говорит с ярко выраженным африканским акцентом. Свою публикацию РИА ФАН приурочило к выходу расследования Bellingcat о причастности пригожинских структур к убийству журналистов в Центральноафриканской республике», - говорится в сообщении.

После этого расследователи обратились в суд для защиты репутации. Теперь РИА ФАН должно возместить Bellingcat юридические расходы и удалить эти материалы с сайта, а также опубликовать опровержение. Интернет-изданию грозит штраф в размере 25 тысяч евро за каждый день несоблюдения судебного решения до максимальной суммы в 500 тысяч евро.

В свою очередь ни в самом РИА ФАН, ни в медиагруппе «Патриот», куда входит издание, эту информацию пока не прокомментировали. На заседании суда их представителей не присутствовали.

Российский ресторатор Евгений Пригожин, по утверждениям СМИ, стоит за скандальной ЧВК «Вагнер», а также владеет крупнейшей «фабрикой троллей».

«Источник его доходов — эксклюзивный доступ к госконтрактам на питание (в том числе в Минобороны и школах), и, несмотря на постоянные скандалы с массовыми отравлениями, эти контракты постоянно продлеваются и кормят огромную армию троллей, наемников и провокаторов», – отмечает The Insider.

Ранее Пригожина, находящегося под санкциями США, по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, объявило в розыск ФБР. Вашингтон предложил вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов за сведения, которые помогут арестовать бизнесмена. В феврале 2018 года окружной суд США выдал ордер на его арест. После этого Пригожин попал в базу розыска Интерпола.