11 марта 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Главная по культуре аннексированного Крыма начала свое выступление с матов
Арина Новосельская, назначенная Москвой министром культуры аннексированного Крыма, перешла на нецензурную брань во время видеоселектора по проблемам в строительной области полуострова. Позже женщина попросила ее извинить, она не разобралась с техникой и включила не вовремя микрофон. #Крым #министр #культура
Главная по культуре аннексированного Крыма начала свое выступление с матов / Others
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