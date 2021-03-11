ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Главная по культуре аннексированного Крыма начала свое выступление с матов
Арина Новосельская, назначенная Москвой министром культуры аннексированного Крыма, перешла на нецензурную брань во время видеоселектора по проблемам в строительной области полуострова. Позже женщина попросила ее извинить, она не разобралась с техникой и включила не вовремя микрофон. #Крым #министр #культура
Главная по культуре аннексированного Крыма начала свое выступление с матов / Others
11 марта 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us