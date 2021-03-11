Главная по культуре аннексированного Крыма начала свое выступление с матов

Арина Новосельская, назначенная Москвой министром культуры аннексированного Крыма, перешла на нецензурную брань во время видеоселектора по проблемам в строительной области полуострова. Позже женщина попросила ее извинить, она не разобралась с техникой и включила не вовремя микрофон. #Крым #министр #культура