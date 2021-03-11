84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова и 69-летняя мать руководителя администрации президента РФ Антона Вайно оказались бенефициарами группы компаний «Трасса» с выручкой больше 60 миллиардов рублей.

ГК «Трасса» имеет 54 автозаправки в Москве и Подмосковье, обеспечивает топливом около пяти тысяч партнерских АЗС по стране, а также занимается хранением и транспортировкой нефтепродуктов.

Как пишут «Открытые медиа», в 2015 году у ГК «Трасса» возникли проблемы с погашением кредитов. В конце того же года половина одной из главных компаний ГК «Трасса» — ООО «Комплекс-Стройматериалы-Овражки» — оказалась в собственности Евгения Максимова, старого сослуживца Дениса Мантурова, который позже стало управлять частью активов семьи.

В декабре 2019 года совладелицами «Комплекс-Стройматериалы-Овражки» вместо Максимова стали мать министра промышленности 84-летняя Тамара Мантурова (получила 35% компании) и мать главы администрации президента Антона Вайно Татьяна Ежевская (получила 15% компании).

Собеседник, близкий к руководству «Трассы», рассказал, что появление в разгар кризиса среди совладельцев группы Евгения Максимова, а позже и родственников высокопоставленных чиновников помогло компании договориться с кредиторами.

Денис Мантуров занимает пост министра промышленности и торговли России с 2012 года. Антон Вайно руководит администрацией президента с 2016 года. Оба чиновника имеют недвижимость в подмосковном посёлке «Пирогово».

Мантуров — самый богатый министр российского правительства, за 2019 год он задекларировал доход в 586 миллионов рублей. Вайно официально заработал в 2019 году 11,5 миллиона рублей.

Ранее СМИ сообщали, что семьи Вайно и Мантурова — соседи по поселку на Пироговском водохранилище. Матери министра там принадлежит почти 2,5 гектара земли и дом в 4 тыс. кв. м. У Вайно — три участка и два дома.