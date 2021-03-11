TF-4500 – однокорпусный корабль, предназначенный для выполнения задач противовоздушной войны при сильном волнении моря. Корабль оснащен газовой турбиной и дизельной силовой установкой. Впервые проект был представлен на международной оборонной выставке IDEF 2017 в Стамбуле.

Футуристический вид фрегата – не дизайнерская прихоть, обтекаемые линии корабля должны снизить его заметность для радаров противника. TF-4500 будет первым фрегатом в мире, предназначенным для задач ПВО-ПРО, но выполненным с применением стелс-технологий. Максимальная скорость фрегата будет составлять 32 узла (± 60 километров в час), дальность - 7000 морских миль при скорости 18 узлов.

Задачи, для которых предназначен TF-4500:

- миссии противовоздушной обороны;

- операция против наземных целей;

- воздушное и наземное наблюдение и морской контроль, включая вертолетные операции;

- подводные военные операции обороны;

- поражение надводных и воздушных целей;

- мониторинг за исключительной экономической зоной (ИЭЗ).

Разработчиком заявлено, что фрегат TF-4500 будет способен проводить операции при волнении моря в 6 баллов.

Длина корабля - 150,36 м, ширина - 16,50 м, осадка - 4,5 м, водоизмещение - 4500 тонн. Состав экипажа - 140 моряков.

Фрегат TF-4500 оснащен 76-мм пушкой, двумя 25-мм артустановками RWS, двумя пусковыми установками RAM на 32-ячейки VLS, 16 противокорабельными ракетами, приманками-ловушками, пусковыми установками торпед и гидролокатором. Вертолетная палуба может вместить вертолет массой до 10 тонн.