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«Звездные войны»: Франция начала военные учения в космосе
Военнослужащие Пятой республики впервые в истории приступили к космическим учениям – маневры получили название AsterX в честь спутника, запущенного в 1965 году
«Звездные войны»: Франция начала военные учения в космосе
Фото: AFP / Others
11 марта 2021 г.

В ходе маневров, стартовавших 9 марта, военные Франции будут отслеживать потенциально опасный космический объект, а также угрозу для собственного спутника, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

«(По сценарию) происходит серия событий и возникают кризисные ситуации и угрозы в отношении нашей космической инфраструктуры, но не только это», - отметил глава командования космических сил Франции Мишель Фридлинг.

По его словам, учения являются своеобразным «стресс-тестом для наших (французских) систем». Он также подчеркнул, что они являются первыми не только для французской армии, но и для всей Европы.

По информации СМИ, в учениях также принимают участие Космические силы США и космические агентства Германии. Учения продлятся до 12 марта.

Командование космических сил Франции было создано в 2019 году. В период с 2019 по 2025 годы его финансирование должно достигнуть объема в 5 млрд долларов, а штат - 500 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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