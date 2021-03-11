В ходе маневров, стартовавших 9 марта, военные Франции будут отслеживать потенциально опасный космический объект, а также угрозу для собственного спутника, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

«(По сценарию) происходит серия событий и возникают кризисные ситуации и угрозы в отношении нашей космической инфраструктуры, но не только это», - отметил глава командования космических сил Франции Мишель Фридлинг.

По его словам, учения являются своеобразным «стресс-тестом для наших (французских) систем». Он также подчеркнул, что они являются первыми не только для французской армии, но и для всей Европы.

По информации СМИ, в учениях также принимают участие Космические силы США и космические агентства Германии. Учения продлятся до 12 марта.

Командование космических сил Франции было создано в 2019 году. В период с 2019 по 2025 годы его финансирование должно достигнуть объема в 5 млрд долларов, а штат - 500 человек.