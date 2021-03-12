Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России в 2020 году снизилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019 году, о чем свидетельствуют мартовская версия проекта Единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года, опубликованного в Telegram-канале «Майский указ» (достоверность подтвердили источники РБК).

«Распространение новой коронавирусной инфекции объективно отклонило Российскую Федерацию от траектории развития, направленной на достижение национальных целей, установленных в 2018 году», – говорится в проекте Единого плана правительства.

В пандемийном 2020-м году продолжительность жизни в стране сократилась впервые с 2003 года, отмечает РБК со ссылкой на данные Росстата. Это произошло из-за избыточной смертности, которая в апреле-декабре 2020 года составила 358 тысяч человек.

По планам правительства РФ, вернуться к уровню 2019 года Россия сможет через три года – в 2024 году. Так, согласно документу, в этом году показатель составит 71,7 года, в 2022-м – 72,3 года, в 2023-м – 72,9 года, в 2024-м – 73,6 года.

Еще полгода назад власти рассчитывали довести ожидаемую продолжительность жизни россиян до 75,2 года в 2024 году.

Как отмечается в документе, реализация обозначенных в нем мер призвана обеспечить возврат к экономическому росту и росту доходов населения, а также достижение национальных целей развития.

В частности, в 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить 78 лет, как того требует указ, подписанный президентом Владимиром Путиным в июле 2020 года.

В марте 2020 года Федеральная служба государственной статистики опубликовала демографический прогноз до 2035 года, в котором не учитывалось влияние пандемии COVID-19. Согласно базовому сценарию, ожидаемая продолжительность жизни при рождении должна была увеличиться в 2020 году почти до 73,9 года.