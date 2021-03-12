ТУРЦИЯ
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Аэропорт им. Сабихи Гёкчен обслужил 13 млн пассажиров с начала пандемии
Несмотря на карантинные меры, стамбульский аэропорт им. Сабихи Гёкчен стал одним из главных воздушных хабов мира. За год в нем дезинфицировали 750 тыс кв. м поверхностей, использовали 30 тыс литров жидкого мыла и 20 тыс литров антисептиков для рук
Аэропорт им. Сабихи Гёкчен обслужил 13 млн пассажиров с начала пандемии
Фото: AA / AA
12 марта 2021 г.

С момента выявления первого случая заражения COVID-19 в Турции, а именно, 11 марта 2020 года, и по сей день стамбульский аэропорт им. Сабихи Гёкчен обслужил 13 миллионов пассажиров, передает TRT Haber.

Международный аэропорт был временно закрыт с 28 марта по 31 мая 2020 года в рамках ограничительных мер, принятых для сдерживания распространения коронавируса нового типа.

Но уже 1 июня 2020 года воздушная гавань, выполнив все требования Минздрава страны и получив гигиенический сертификат Главного управления гражданской авиации, открылась для пассажиров.

Девиз аэропорта им. Сабихи Гёкчен – «Вы для нас очень важны», это относится к каждому пассажиру. Каждый день терминалы воздушной гавани обрабатываются обеззараживающими материалами.

За это время в аэропорту дезинфицировали 750 тысяч кв. м поверхностей, использовали 30 тысяч литров жидкого мыла и 20 тысяч литров антисептиков для рук.

Внимание уделяется даже самым мелким деталям: например, пластиковые контейнеры, которые нужны пассажирами при осмотре вещей, тоже дезинфицируются после каждого использования.

Напомним, аэропорт им. Сабихи Гёкчен вошелв международный рейтинг авторитетного авиационного издания The Anker Report как один из самых загруженных воздушных портов в мире, заняв пятое место. Лидером оказался новый аэропорт Стамбула.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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