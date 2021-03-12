В Кыргызстане депутат пришел на заседание, находясь под домашним арестом

Депутата Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана) Дуйшона Торокулова выпустили из СИЗО под домашний арест 10 марта этого года. Уже на следующий день он пришел на заседание, хотя срок его заключения истекает только 15 мая. Торокулова арестовали в январе 2021 по подозрению в коррупции. #депутат #Кыргызстан #домашнийарест