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Хоккеисты Беларуси сыграли третий по продолжительности матч в истории
Белорусские команды «Гомель» и «Неман» начали играть 10 марта в 19:00, а закончили – 11 марта в 1:47
Хоккеисты Беларуси сыграли третий по продолжительности матч в истории
Фото: Хоккей Беларуси / Others
12 марта 2021 г.

В чемпионате Беларуси был сыгран третий по продолжительности матч в мировой хоккейной истории, сообщает национальная федерация этого зимнего вида спорта. Пятая четвертьфинальная игра между командами «Гомель» и «Неман», которая длилась 169 минут 4 секунды, стала также самой продолжительной в истории страны.

Матч начался в 19:00 10 марта, а закончился – в 1:47 11 марта. Он по длительности обогнал полуфинальный поединок между «Гомелем» и «Юностью» в плей-офф-2015. Тогда арбитр Виталий Кирющенков остановил игру на отметке 165 минут 11 секунд.

Причина длительности матча в том, что на стадии плей-офф буллиты не проводятся. Хоккеисты играют до победного гола в дополнительное время. Тренер проигравшего «Гомеля» Андрей Скабелка считают это издевательством.

Отметим, что команды, которые вырывали победы в таких длительных играх, в итоге побеждали в сериях. Матч «Гомель» – «Неман» завершился победой гостей в шестом овертайме, решающий гол забил Кристиан Дзюбиньски.

Самый длительный профессиональный матч в истории хоккея был сыгран в 2017 году году: поединок «Сторхамар» — «Спарта» в плей-офф чемпионата Норвегии длился 217 минут 14 секунд.

В 1936 году игра между командами «Детройт» и «Монреаль» продолжалась 176 минут и 30 секунд.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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