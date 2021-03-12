В чемпионате Беларуси был сыгран третий по продолжительности матч в мировой хоккейной истории, сообщает национальная федерация этого зимнего вида спорта. Пятая четвертьфинальная игра между командами «Гомель» и «Неман», которая длилась 169 минут 4 секунды, стала также самой продолжительной в истории страны.

Матч начался в 19:00 10 марта, а закончился – в 1:47 11 марта. Он по длительности обогнал полуфинальный поединок между «Гомелем» и «Юностью» в плей-офф-2015. Тогда арбитр Виталий Кирющенков остановил игру на отметке 165 минут 11 секунд.

Причина длительности матча в том, что на стадии плей-офф буллиты не проводятся. Хоккеисты играют до победного гола в дополнительное время. Тренер проигравшего «Гомеля» Андрей Скабелка считают это издевательством.

Отметим, что команды, которые вырывали победы в таких длительных играх, в итоге побеждали в сериях. Матч «Гомель» – «Неман» завершился победой гостей в шестом овертайме, решающий гол забил Кристиан Дзюбиньски.

Самый длительный профессиональный матч в истории хоккея был сыгран в 2017 году году: поединок «Сторхамар» — «Спарта» в плей-офф чемпионата Норвегии длился 217 минут 14 секунд.

В 1936 году игра между командами «Детройт» и «Монреаль» продолжалась 176 минут и 30 секунд.