В Ростове-на-Дону мужчина пополнил банковский счет через банкомат купюрами из банка приколов, сообщает Telegram-канал «Чё по Ростову». Таким образом он совершил кражу на более чем полмиллиона рублей.

Инцидент произошел не позднее 6 марта в отделении Сбербанка на проспекте Шолохова, 50. Во время проверки банкомата, сотрудники инкассации обнаружили внутри аппарата 115 фальшивых купюр достоинством 5 тысяч рублей на общую сумму 575 тысяч рублей.

По данным источника, операция была выполнена успешно, банкомат не выявил нарушений. Сам счет был открыт при этом в Новосибирском отделении финансовой организации.

Возбуждено уголовно дело по статье кража в особо крупном размере. Расследование уже началось, и, по последним данным, преступника уже задержали.

В июле 2016 года в Ростове уже пытались совершить аналогичное преступление, и опять же – в отделении Сбербанка. Тогда двое уроженцев Ростовской области попытались обналичить через банкомат билеты банка приколов на сумму более 3 миллионов руб. Положить на банковские карты им удалось 325 тысяч рублей, однако на месте преступления мужчины были задержаны сотрудниками полиции.