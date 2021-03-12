ПОЛИТИКА
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В Ростове неизвестный совершил кражу с помощью купюр банка приколов
Афера, которую проводили уже много раз (и почти каждый – безуспешно), на этот раз произошла в Ростове-на-Дону, где неизвестный пополнил счет с помощью фальшивых пятитысячных банкнот на более чем полмиллиона рублей
В Ростове неизвестный совершил кражу с помощью купюр банка приколов
Фото: zabavatut.ru / Others
12 марта 2021 г.

В Ростове-на-Дону мужчина пополнил банковский счет через банкомат купюрами из банка приколов, сообщает Telegram-канал «Чё по Ростову». Таким образом он совершил кражу на более чем полмиллиона рублей.

Инцидент произошел не позднее 6 марта в отделении Сбербанка на проспекте Шолохова, 50. Во время проверки банкомата, сотрудники инкассации обнаружили внутри аппарата 115 фальшивых купюр достоинством 5 тысяч рублей на общую сумму 575 тысяч рублей.

По данным источника, операция была выполнена успешно, банкомат не выявил нарушений. Сам счет был открыт при этом в Новосибирском отделении финансовой организации.

Возбуждено уголовно дело по статье кража в особо крупном размере. Расследование уже началось, и, по последним данным, преступника уже задержали.

В июле 2016 года в Ростове уже пытались совершить аналогичное преступление, и опять же – в отделении Сбербанка. Тогда двое уроженцев Ростовской области попытались обналичить через банкомат билеты банка приколов на сумму более 3 миллионов руб. Положить на банковские карты им удалось 325 тысяч рублей, однако на месте преступления мужчины были задержаны сотрудниками полиции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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