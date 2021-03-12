ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Песню участников «Евровидения» от Беларуси объявили политической
Белорусскую группу не пустят на «Евровидение». «Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса», - заявили организаторы. Принять участие в «Евровидении» от Беларуси хочет группа «Галасы Зместа», которая появились осенью 2020 года после президентских выборов и высмеивает лидеров оппозиции. На протяжении нескольких месяцев в стране проходили самые массовые в ее истории протесты с требованием отставки Александра Лукашенко. #Беларусь #Лукашенко #Евровидение
Песню участников «Евровидения» от Беларуси объявили политической / Others
12 марта 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us