Песню участников «Евровидения» от Беларуси объявили политической

Белорусскую группу не пустят на «Евровидение». «Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса», - заявили организаторы. Принять участие в «Евровидении» от Беларуси хочет группа «Галасы Зместа», которая появились осенью 2020 года после президентских выборов и высмеивает лидеров оппозиции. На протяжении нескольких месяцев в стране проходили самые массовые в ее истории протесты с требованием отставки Александра Лукашенко. #Беларусь #Лукашенко #Евровидение