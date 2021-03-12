Азербайджан отправил в Ливан гражданку этой страны, участвовавшую в боях в Нагорном Карабахе в составе армянских вооруженных сил в 2020 году, сообщает Trend.

Речь идет о Марал Наджарян, участвовавшей в боях как снайпер на стороне армянской армии и взятой в плен подразделениями ВС Азербайджана.

«Уроженка Ливана, гражданка Армении и Ливана Марал Наджарян (Maralle Najarian) была задержана правоохранительными органами Азербайджана в бывшем конфликтном регионе вместе с гражданином Ливана армянского происхождения, с которым сожительствует. В своих показаниях она подтвердила, что незаконно въехала на территорию Азербайджана и совершила ряд других действий, нарушивших азербайджанское законодательство. Азербайджанская сторона проявила гуманизм, и 10 марта Марал Наджарян была освобождена», – прокомментировала ситуацию глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что ливанка армянского происхождения сама предпочла вернуться в Бейрут, а не в Ереван: «Хотелось бы отметить, что несмотря на проведение обсуждений с российской стороной, ее не удалось отправить через Россию, поскольку она гражданка Ливана. Поэтому она была отправлена в Ливан через Турцию».

В заключение Абдуллаева резюмировала, что на данный момент в Азербайджане нет задержанных женщин армянского происхождения: «Во время Отечественной войны было задержано 5 женщин армянского происхождения, большинство из которых были отпущены еще во время продолжающихся военных действий».

Напомним, что со времен Первой Карабахской войны (1992-1994 гг.) и по сей день более 4000 азербайджанцев считаютсяпропавшими без вести.