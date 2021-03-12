Показатели продаж по акции раннего бронирования в компании Coral Travel оказались примерно такими же, как в 2019 году. При этом они ниже, чем в начале 2020-го, когда был отмечен сильный прирост по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, рассказал журналистам генеральный директор туроператора Эрджюмент Юналан.

По его словам, глубина продаж сократилась на 10%, туры в Турцию сейчас бронируют максимум до июля этого года.

Юналан отметил, что туристический сезон в Анталье начнется в марте-апреле. «Всего у нас запланировано порядка 40 городов вылета, что почти полностью повторяет объемы 2019 года. Планы вполне оптимистичные, но, конечно, пока мы точно не знаем, какие российские города будут открыты», – пояснил он.

По оценкам гендиректора Coral Travel, если летом не запустят рейсы в Европу, доля Турции в продажах компании будет очень большой. По акции раннего бронирования почти 75% проданных путевок приходится на турецкое побережье. Часть оставшегося объема забирает Россия – прежде всего, Сочи, Анапа, Геленджик, а также Мальдивы, ОАЭ и Танзания.

Если в этом году спрос на Турцию будет достаточный, то все объекты размещения начнут принимать гостей, уверен Юналан.

Он отметил, что для восстановления турпотока многие турецкие отели не только не повысили расценки, а даже снизили на 10-15%. Однако из-за значительного роста курса евро стоимость турпакета в рублях в среднем выросла на 10%. «Повторюсь, это связано не с ценовой политикой отельеров, а только с курсовой разницей. Мы стараемся балансировать ценами, ведь спрос зависит от платежеспособности россиян, которая невысока в условиях пандемии. Мы это понимаем, постоянно выпускаем спецпредложения и проводим акции», – сказал глава Coral Travel.

Он подчеркнул, что в Турции «рассчитывают на хороший сезон», и так же, как и год назад, страна ждет россиян. «В России идет вакцинация, количество заболевших снижается. По итогам сезона ожидаем, что турпоток в Анталью вернется на уровень 2019 года», – надеется Юналан.

На сегодняшний день туроператор Coral Travel предлагает около 700 отелей по всей Турции, из них более 120 входят в летнюю коллекцию эксклюзивных объектов. По сравнению с двумя предыдущими годами к этому сезону доля эксклюзивов выросла на 45%.