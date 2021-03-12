Французские власти намеренно скрывали данные о числе пострадавших от радиации в результате ядерных испытаний на атоллах в Тихом океане, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование французского сайта расследовательской журналистики Disclose, экспертов из американского Принстонского университета и британской фирмы Interprt.

Авторы не исключают, что всего от радиации во Французской Полинезии в 1966-1974 годах пострадали около 110 тысяч человек. Это следует из почти 2 тысяч рассекреченных французскими военными документов и показаний очевидцев. Данная цифра эквивалентна тогдашнему населению Таити и соседних Подветренных островов.

В частности, особое внимание в расследовании было уделено трем ядерным взрывам в атмосфере над атоллом Муруроа в 1966-м, 1971-м и 1974-м годах под кодовыми названиями «Альдебаран», «Энцелад» и «Кентавр».

Благодаря реконструкции движения радиоактивных облаков и выпадения осадков, журналисты убедились в том, что от этих испытаний пострадало практически все население Французской Полинезии. Масштаб последствий только последнего взрыва – «Кентавра» – мог быть занижен на 40%, утверждают авторы, так как радиоактивное облако двинулось не на север, как надеялись ученые и военные, а на Таити. Таким образом все 110 тысяч жителей Таити и Подветренных островов могли получить дозу радиации в один миллизиверт и больше.

«Государство очень постаралось похоронить ядовитое наследие тех испытаний, и это - первая по-настоящему независимая попытка научными методами измерить масштаб ущерба и признать существование тысяч жертв ядерных экспериментов Франции в Тихом океане», – заявил главный редактор Disclose Джеффри Ливолси.

Власти Франции в целом не отрицают наличие пострадавших, в том числе заболевших раком, в результате ядерных испытаний - но, по мнению авторов нового исследования, оценка Парижем числа этих пострадавших серьезно занижена.

Также исследователи цитируют секретную переписку французских военных от 2017 года, в которой те предположительно впервые признают, что целая треть – 2000 из 6000 – солдат и офицеров, участвовавших в ядерных испытаниях в Полинезии в 1966-1974 годах, заболела, по крайней мере, одной из форм рака.

Франция проводила испытания своего ядерного оружия на островах в Тихом океане, в том числе на знаменитом полигоне на атолле Муруроа, в течение 30 лет, при этом до 1974 года ядерные заряды взрывали в том числе в воздухе. Затем страна вслед за США, СССР и Великобританией перешла на исключительно подземные испытания.

Власти Пятой республики только в 2010 году создали комиссию по компенсациям жертвам ядерных испытаний. Поддержку могут получить те, у кого приобретенная доза радиации выше предельной и позже была обнаружена одна из тех форм рака, которые вызывает именно радиация. Такие компенсации получили всего 454 человека, из них 63 – полинезийцы.