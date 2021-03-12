Katmerciler впервые заявила о себе на турецком рынке, представив автомобили TOMA, применяемые для предотвращения несанкционированных протестных акций. Со временем ассортимент производимой продукции расширился. В каталоге компании появились тактическая колесная бронемашина, бронемашина пограничной службы, бронетранспортер и мобильная лаборатория нового поколения для криминалистов.

Кроме того, в мае 2019 года на вооружение ВС Турции поступил новейший колесный бронеавтомобиль Hızır 4x4 Taktik, разработанный инженерами Katmerciler. Бронеавтомобиль был разработан в рамках проекта в сфере пограничной безопасности «Мобильная огневая система».

Представители компании активно продвигают продукцию за рубежом. Первые плоды рекламной деятельности в Katmerciler получили уже в 2019 году. От одной из стран Африки поступил заказ на поставку тактического бронеавтомобиля Hızır 4x4 на сумму 20,7 млн долларов.

Поставки завершились в 2020 году. Впоследствии компания подписала еще один крупный экспортный контракт на сумму 39,45 млн евро. В рамках соглашения Katmerciler поставит за рубеж Hızır 4x4, специально разработанную версию Hızır для безопасности границ – Ateş и бронетранспортеры Khan. Поставка транспортных средств будет осуществляться партиями и завершится в 2022 году.

Как отмечает Anadolu, рост экспорта отразился на продажах и финансовых отчетах компании. Если в 2019 году турецкий производитель поставил на рынки 755 транспортных средств и единиц оборудования, то в 2020 году этот показатель вырос уже до 989.

В прошлом году Katmerciler поставила на рынок Турции и за рубеж 2 автомобиля TOMA, 31 -Hızır, 6 - Kıraç, 1 – разведывательную машину наблюдения, 4 бронированных автобуса, 97 бронированных автомобилей. В денежном выражении в 2019 году экспорт Katmerciler составил 16,686 млн долларов, а в 2020-м этот показатель вырос на 127%, достигнув 37,867 млн долларов.

В этом году Katmerciler также подала заявку на участие в тендере на поставку бронетранспортеров для Кении.