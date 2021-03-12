В России свыше 6,3 тысячи камер видеонаблюдения, расположенных на объектах критической инфраструктуры, электростанциях, промышленных предприятиях, заправках и в системах «умных» домов, оказались уязвимы.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на компанию Avast, все эти устройства имеют открытые IP-адреса: к ним может получить доступ практически любой желающий. «К системе большинства таких камер можно получить доступ без имени пользователя и пароля, либо пароль к ним установлен по умолчанию», – рассказали изданию эксперты.

Генеральный директор компании «Интернет Розыск» Игорь Бедеров подтвердил, что пароли ко многим камерам можно легко подобрать. Кроме того, по его словам, на базе этих камер можно организовать нелегальную систему видеонаблюдения. Эксперт полагает, что если дополнить такую систему модулями распознавания лиц, получится система «тотальной слежки».

Согласно данным поисковой системы по интернету вещей Shodan.io, по числу незащищенных камер наблюдения Россия находится на пятом месте в мире, уступая только Вьетнаму, Тайваню, Южной Корее и США. Всего в мире насчитывается около 124 тысяч камер с уязвимостью.

По числу установленных камер видеонаблюдения Россия занимает третье место в мире — их в стране около 13,5 миллиона (почти 100 на каждую тысячу человек). Треть устройств видеонаблюдения установлены за государственный счет.

Ранее власти Москвы сообщили, что намерены выделить более 932 миллиона рублей на установку 316 цифровых дисплеев различных типов на 85 станциях московского метрополитена. В пресс-службе столичной подземки предупредили: видеокамеры в новых экранах не предназначены для идентификации лиц и поиска конкретных людей, а сами экраны будут использованы для информирования пассажиров. Устройства смогут распознавать быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания».