У клиентов Сбербанка с картами Visa появится возможность оплачивать товары на кассах самообслуживания в супермаркетах «Перекресток» и «Пятерочка»с помощью биометрии. Технология будет внедрена в 150 торговых точках уже в марте-апреле этого года.

В «Сбере» рассказали, что к системе уже подключились 52 супермаркета «Перекресток», оплачивать покупки «одним взглядом» можно будет на 350 кассах самообслуживания X5. Всего сервис позволяет подсоединить более 6 тысяч таких касс. В будущем компания планирует масштабировать проект, но только после того, как будут подведены итоги первого «пилотного» этапа и получена обратная связь от покупателей.

Технология идентификации по лицу реализована на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и технологии VisionLabs. В устройствах имеется 3D-камера с функцией распознавания и захватом глубины.

«Сбер» запустил собственную систему сбора биометрии осенью 2018 года. В декабре глава банка Герман Греф заявил, что в биометрической базе находятся уже «миллионы» образцов голосов и фотографий лиц клиентов.

В июле 2020 года банк начал тестировать эту технологию в сети кофеен Prime. Такой способ оплаты будет доступен до 15 марта — покупатель, подключивший функцию, получает скидку 20%.

Ранее коллекторское агентство Сбербанка начало применять в сall-центрах новый метод анализа голосов и эмоций должников. Технология заключается в оценке интонаций задолжавших клиентов во время телефонных разговоров и считывании их эмоций для создания дальнейшего сценария диалога. Разработчиком идеи выступила «дочка» коллекторской компании VS Robotics.