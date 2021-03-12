В турецком городе Измир испано-немецкая инжиниринговая компания Siemens Gamesa открыла свой шестой центр исследований и разработок ветровых турбин.

Заявленная цель – реализация ветроэнергетического потенциала Турции, а также экспорт разработанных в центре технологий на глобальный рынок. Пока в команде работают 64 турецких специалиста, которые вернулись из-за рубежа, но в будущем центр будет расширять кадровый состав, создавать новые рабочие места и предотвращать «утечку мозгов» из страны.

«На первом этапе мы стремимся довести количество сотрудников до полусотни человек. Данный центр будет позиционироваться как один из глобальных научно-исследовательских центров Siemens Gamesa», – отмечают в представительстве компании. При этом в руководстве отмечают, что в работе полагаются на уже созданную в Турции инфраструктуру: «Работа по расширению центра исследований будет продолжена, и мы будем сосредоточены на отборе, в том числе женщин-инженеров».

«Наш новый центр исследований и разработок в Измире демонстрирует нашу уверенность в потенциале роста Турции. Мы с нетерпением ждем возможности предоставить стране наши новейшие технологии, – отметил один из директоров компании Ларс Бондо Крогсгаарди. Он выразил уверенность, что «возможности высококвалифицированных турецких инженеров принесут нам значительные преимущества».

Одним из приоритетных направлений исследовательского центра станет работа в области проектирования ветротурбин.