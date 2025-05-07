Министерство иностранных дел России выразило глубокую обеспокоенность усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном после террористической атаки у города Пахалгам. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского ведомства в среду, 7 мая.

«Россия решительно осуждает акты терроризма, выступает против любых его проявлений и акцентирует необходимость объединения усилий всего мирового сообщества для эффективной борьбы с этим злом», — сказала дипломат.

«Призываем вовлеченные стороны к сдержанности в целях недопущения дальнейшего ухудшения обстановки в регионе. Надеемся, что имеющиеся между Нью-Дели и Исламабадом разногласия будут урегулированы мирными, политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года», — отметила Захарова.

Обострение конфликта произошло после того, как Индия 6 мая нанесла ракетные удары по территории Пакистана, включая подконтрольный ему район Азад Кашмир. Эта атака, по словам индийской стороны, стала ответом на теракт, произошедший 22 апреля в районе Пахалгам, в результате которого погибли 26 человек.

Индийская армия заявила об успешном поражении девяти целей, которые в Нью-Дели охарактеризовали как «террористические объекты». Однако пакистанские власти утверждают, что удары пришлись по шести гражданским объектам, в результате чего погибли 26 человек, еще 46 получили ранения.

Пакистанская армия также сообщила о сбитии пяти индийских истребителей в ходе атаки, однако в Нью-Дели опровергли эту информацию.