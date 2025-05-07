ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Москва призвала ядерные державы остыть
Российский МИД выразил обеспокоенность военной эскалацией между ядерными соседями после индийских ударов по Пакистану и призвал стороны вернуться к дипломатии
Москва призвала ядерные державы остыть
Мария Захарова / Reuters
7 мая 2025 г.

Министерство иностранных дел России выразило глубокую обеспокоенность усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном после террористической атаки у города Пахалгам. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского ведомства в среду, 7 мая.

«Россия решительно осуждает акты терроризма, выступает против любых его проявлений и акцентирует необходимость объединения усилий всего мирового сообщества для эффективной борьбы с этим злом», — сказала дипломат.

«Призываем вовлеченные стороны к сдержанности в целях недопущения дальнейшего ухудшения обстановки в регионе. Надеемся, что имеющиеся между Нью-Дели и Исламабадом разногласия будут урегулированы мирными, политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года», — отметила Захарова.

Обострение конфликта произошло после того, как Индия 6 мая нанесла ракетные удары по территории Пакистана, включая подконтрольный ему район Азад Кашмир. Эта атака, по словам индийской стороны, стала ответом на теракт, произошедший 22 апреля в районе Пахалгам, в результате которого погибли 26 человек.

Индийская армия заявила об успешном поражении девяти целей, которые в Нью-Дели охарактеризовали как «террористические объекты». Однако пакистанские власти утверждают, что удары пришлись по шести гражданским объектам, в результате чего погибли 26 человек, еще 46 получили ранения.

Пакистанская армия также сообщила о сбитии пяти индийских истребителей в ходе атаки, однако в Нью-Дели опровергли эту информацию.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us