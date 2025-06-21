ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Путин требует признания «новых реалий»
Владимир Путин в интервью заявил, что Украина «заслуживает лучшей участи». Накануне он же утверждал, что вся Украина — это российская земля
Путин требует признания «новых реалий»
Президент России Владимир Путин / Reuters
21 июня 2025 г.

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина «заслуживает лучшей участи», чем быть «инструментом в руках внешних сил, работающих против России».

По его словам, третьи стороны не стремятся к завершению боевых действий, а используют Украину в своих интересах.

«Надеюсь, что нынешние лидеры Украины будут руководствоваться национальными интересами, а не интересами третьих лиц», — подчеркнул он.

Путин также заявил, что «большинство украинских граждан заинтересованы в сохранении дружественных отношений с Россией». Он напомнил, что в 2022 году в Стамбуле стороны обсуждали соглашение и «были на грани его подписания».

Глава государства вновь подчеркнул необходимость обеспечения нейтралитета Украины и отказа от присоединения к иностранным союзам, включая военные.

Кроме того, он потребовал признания результатов референдумов 2022 года в так называемых «ДНР», «ЛНР», а также в Запорожской и Херсонской областях Украины.

«Игнорирование этих результатов означает, что есть шансы на возобновление вооруженного конфликта», — сказал Путин.

Накануне выступая на пленарной сессии ПМЭФ, Путин заявил, что считает русских и украинцев «одним народом» и в этом смысле «вся Украина — наша». Так он ответил на вопрос «Куда могут дойти российские войска?». Позже он добавил, что «куда ступает нога русского солдата, то наше».

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