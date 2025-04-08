Высокопоставленные представители Пентагона изучают план по частичному выводу войск с восточного фланга НАТО. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американские и европейские источники, знакомые с обсуждением.

Речь идет о подразделениях, входящих в группировку численностью около 20 тыс. человек, размещенную в Восточной Европе администрацией Джо Байдена в 2022 году — после начала полномасштабной войны в Украине. Тогда цель заключалась в укреплении обороны стран, граничащих с Украиной.

По данным NBC, сейчас обсуждается возможный вывод до 10 тыс. военных, в том числе из Польши и Румынии. Представители Пентагона отказались от комментариев. В Совете национальной безопасности США лишь отметили, что президент «постоянно пересматривает приоритеты», чтобы «Америка всегда была на первом месте».

Обсуждение проходит на фоне попыток президента Дональда Трампа убедить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня в Украине. Параллельно администрация США, как утверждается, настаивает на том, чтобы европейские союзники НАТО брали на себя большую часть ответственности за собственную безопасность.

Министр обороны в команде Трампа Пит Хегсет заявил, что Вашингтону необходимо сосредоточить внимание на южной границе и противодействии Китаю.

Накануне Хегсет и Трамп пообещали рекордный оборонный бюджет — на уровне одного триллиона долларов. Президент США заявил об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне.

«Никто не видел ничего подобного. Мы должны укреплять нашу армию. Мы должны экономить, но армия — это то, что мы должны укреплять», — заявил Трамп.

По информации Politico, пока неясно, идёт ли речь о бюджете только для Пентагона или о совокупных расходах на оборону, включая другие ведомства. Однако, по прогнозам, оборонные траты в 2025 году могут превысить 900 млрд долларов.