ПОЛИТИКА
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Смертность в США в 2020 году побила 100-летний рекорд
Если президент России Владимир Путин сравнил последствия от COVID-19 со Второй мировой войной, то в США – с Первой мировой, когда в мире разразилась эпидемия испанского гриппа
Смертность в США в 2020 году побила 100-летний рекорд
Фото: Reuters / Reuters
15 марта 2021 г.

2020 год стал самым смертоносным в Соединенных Штатах с момента окончания Первой мировой войны: на фоне пандемии коронавируса нового типа показатели смертности выросли на 15%, следует из данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, относящихся к федеральному агентству Министерства здравоохранения страны (CDC).

«Согласно данным CDC, рост смертности в 2020 году является самым большим с 1918 года, когда в разгар Первой мировой войны от гриппа умерли сотни тысяч человек. Для сравнения: в 2019 году уровень смертности снизился на 1,2% по сравнению с показателем 2018 года», – отмечает издание Politico.

По статистике, в Соединенных Штатах в прошлом году умерли более 3 миллионов человек. COVID-19 стал третьей по частоте причиной смерти после сердечно-сосудистых заболеваний и рака. По словам двух высокопоставленных официальных лиц из администрации президента США, обычно на третьем месте идут «непреднамеренные травмы».

Politico отмечает, что эти данные будут опубликованы в следующем выпуске еженедельного отчета агентства о заболеваемости и смертности. Таким образом, CDC впервые публично признает, что уровень смертности в стране резко вырос в прошлом году и что коронавирус сыграл в этом не последнюю роль.

В конце февраля число скончавшихся от COVID-19 в США превысило полмиллиона, в связи с чем президент Джозеф Байден распорядился на пять дней приспустить флаги по всей стране в знак траура.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего за год пандемии от коронавируса погибли 529,2 тыс. американцев. В стране до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации, однако, по словам Байдена, есть надежда на улучшение ситуации благодаря началу массовой вакцинации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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